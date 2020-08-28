Eylem hazırlığındaydılar! İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

İstanbul'da savcı katili terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için düğmeye bastı.

İlgili soruşturma çerçevesinde, İstanbul genelinde çok sayıda adrese yapılan operasyonda ve izinsiz gösterilere yapılan müdahalelerde 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, birçok örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Savcı katili örgüt!

Siirt'in Karaboğaz köyünde, 1969 senesinde dünyaya gelen ve 6 çocuklu Hakkı- Saadet Kiraz çiftinin tek erkek çocuğu olan, İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde avukat gibi hareket ederek adliyeye giren Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli DHKP/C'li teröristler tarafından makam odasında rehin alınarak alçakça şehit edilmişti.

Mehmet Selim Kiraz, Gezi isyanı sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı da yürütüyordu.

Olay yerine gelen yetkililer, Savcı Kiraz'ın kurtarılması için yoğun emek sarf etti. Ailesi, arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra ekranları başındaki vatandaşların bekleyişi, yaklaşık 6 saat sonra duyulan silah sesleri ile yerini endişeye bıraktı.

Silah seslerinden bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Savcı Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak acı haberi verdi. Albayrak, operasyondan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savcı Kiraz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.