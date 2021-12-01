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Gündem Eylem hazırlığındaydı! PKK'lı terörist, İzmir'de enselendi
Gündem

Eylem hazırlığındaydı! PKK'lı terörist, İzmir'de enselendi

Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri ile çekilmiş fotoğrafı bulunan ve Mahmur kampında bomba ve benzeri faaliyetler için eğitim alan Nura İzzet isimli terörist, Diyarbakır emniyeti tarafından kurulan özel ekiple İzmir’de enselenip Diyarbakır'a getirildi. Terörist sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:38:00 -
Eylem hazırlığındaydı! PKK'lı terörist, İzmir'de enselendi

Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri ile çekilmiş fotoğrafı bulunan ve Mahmur kampında bomba ve benzeri faaliyetler için eğitim alan Nura İzzet isimli terörist, Diyarbakır emniyeti tarafından kurulan özel ekiple İzmir’de yakalanıp Diyarbakır'a getirildi. Terörist sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır polisi tarafından önceki günlerde bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital verilerde PKK'lı teröristlere ait örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğraflar ele geçirdi.

Ele geçirilen fotoğrafların yüz tanımla sistemiyle taranması sırasında Nura İzzet isimli PKK'lı teröristin fotoğrafının İzmir'de eşleşmesi üzerine kurulan özel ekip İzmir'e giderek teröristin izini sürdü. Terörist, yapılan operasyonla yakalayıp Diyarbakır'a getirildi.

İzzet'in evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet müdürlüğü TEM bürosunda ifadesi alınan Nura İzzet isimli terörist daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Teröristin 2012 yılında örgüte Kuzey Irak'ta bulunan Mahmur kampında bomba ve birçok eğitim aldığı öğrenilirken, ayrıca Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Rıza Altun ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu ve eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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