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Gündem Eylem hazırlığındaki PKK’lı terörist Mardin’de yakalandı
Gündem

Eylem hazırlığındaki PKK’lı terörist Mardin’de yakalandı

PKK'lı terörist çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı! Metropollerde eylem yapacaktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 11:52:00 -
Eylem hazırlığındaki PKK’lı terörist Mardin’de yakalandı

Mardin'de polis, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Suriyeli Ali İbrahim'i (30) yakaladı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada bir kısmı çikolata ve kek ambalajları içinde 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların metropollerde eylem amaçlı kullanılacağını söyleyen ve terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu belirlenen Ali İbrahim'in ifadesinin ardından 6 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı..

Yapılan incelemede şüphelinin terör örgütü PKK/ YPG üyesi Ali İbrahim olduğu belirlendi. Terörist gözaltına alınırken, şüphelinin çantasında da arama yapıldı.

Aramada çantadaki çikolata ve kek ambalajlarına yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı ele geçirildi..

 

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Yorumlar

Hasanali köse

Bu domuzlari yargilayin ve hemen halkin önünde ipe cekin
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İDAM CEZASI YOK NASILSA

BU TERÖRİSTLERİ İDAM ETMEDEN BİTİREMEYİZ.YAKALANSAK BİLE ÖLÜM YOK NASILSA DİYE DAHA SALDIRGAN OLUYORLAR.
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