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Gündem Eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
Gündem

Eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

Mersin'de TSK'nın düzenlediği Pençe Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak isteyen, EYP düzenekli bomba ile eylem arayışında olduğu tesit edilen 6 terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 10:03:00 -
Eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

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