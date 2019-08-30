0553 313 94 23

Eylem hazırlığındaki 21 kişi gözaltına alındı

İzmir ve Muğla’da düzenlenen terör operasyonlarında PKK/KCK ve DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü bahanesiyle yasa dışı eylem hazırlığında oldukları belirlenen 21 kişi gözaltına alındı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:00
Eylem hazırlığındaki 21 kişi gözaltına alındı

İzmir ve Muğla’da düzenlenen terör operasyonlarında PKK/KCK ve DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü bahanesiyle yasa dışı eylem hazırlığında oldukları belirlenen 21 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde yaşanabilecek eylemlerin önlenebilmesi amacıyla sol terör örgütleri, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.


Ekiplerce sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresiyle ilgili yapılan çalışmalarda, terör örgütleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda örgüt tabanını ayakta tutabilmek, sokak eylemlerini tekrar hareketlendirebilmek amacıyla hareket eden şahıslar tespit edildi.


İzmir merkez, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ilçeleri ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan yayın, örgütlere ait flama ve bayrak ile örgütsel doküman ele geçirildi.



PKK/KCK üyesi 9 şüpheliye gözaltı


İzmir merkez ile Menemen ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda da 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.



DEAŞ operasyonu


Öte yandan, İzmir merkezde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütü simgeleyen bayraklar ve örgütsel doküman ele geçirildi.


Polis ekiplerince 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk açık hava heykel müzesinin ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaştı
    1. İlk açık hava heykel müzesinin..
    2. Kartal Mısırlı orta sahayı getiriyor!
    3. Birevim'in personel istihdamı bine..
    4. Cami gençliği kampta buluştu
    5. Buca zaferin 97. yaşında kırmızı-beyaz
    6. Halep ikinci turda elendi
    7. Suriye sınırına tank ve zırhlı araç..
    8. Bu köye muhtar dayanmıyor, 5 ayda 5...
    9. Abdullah Gül Üniversitesi profesör..
    10. Akit yazarları başörtüsü kahramanını..
    11. Almanlardan haritalı provokasyon
    12. 8 yıl içerisinde aynı evde üç defa..
    13. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara..
    14. "Dört büyüklerden" "30 Ağustos Zafer..
    15. Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük..
    16. Dedektör köpekler AŞTİ’yi didik didik..
    17. TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor
    18. Hong Kong eylemcilerinin lideri..
    19. Van Gölü’nün derinliklerinde Zafer..
    20. Milletvekili Fendoğlu’dan Zafer..
    21. Annesini aldatan babasına tuzak kurup..
    22. Vali Cüneyt Epcim’den 30 Ağustos Zafer..
    23. Federasyonlardan "30 Ağustos Zafer..
    24. Üzüm pekmezi yapımına başlandı
    25. Su ürünleri av sezonu açılıyor
    26. Parlaktan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    27. Malatya’da otomobilin çarptığı 2 kişi..
    28. Kaş’ta vantuz balığı yakalandı
    29. Eylem hazırlığındaki 21 kişi gözaltına..
    30. Mezarlıktaki define kazısı 2 yıl önce..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması