Eygi, kalemini hakikate adadı

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Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının önemli entelektüellerinden olan gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi 86 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle ruhunu Rahman’a teslim etti. Ömrünün her anında Hakk’ın rızasını gözeten ve bu uğurda mücadele eden Eygi son nefesine kadar da aynı tutumunu sürdürdü. Kaleme aldığı yazılarda Müslümanları uyaran ve köklerine sarılmaya çağıran Eygi, makaleleri ve eserleriyle milyonlarca kişiye ışık tuttu.

İslam davası için savaştı

Mehmed Şevket Eygi, 7 Şubat 1933'te Zonguldak’ta doğdu. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nin ilkokulunda başlayan Eygi, lise döneminde birçok önemli isimden ders aldı. Galatasaray Lisesi’nden sonra burslu olarak kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans derecesinde eğitim gördü. Eygi, öğrencilik yıllarında çevirmen olarak Fransız Kültür Merkezi’nde çalıştı. 1956 yılında SBF’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak üzere girdiği sınavı kazandı ancak ataması yapılmadığı için Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık bulunan mütercimlik kadrosunda işe başladı. 1957 yılında ‘İslam’ dergisini çıkaran Eygi, o tarihten son nefesine kadar toplumu uyarmayı boyun borcu bildi.

Yeni İstiklal gazetesiyle birlikte gazetecilik hayatına başlayan Eygi, 1960-66 yılları arasında çalıştığı gazetede o dönemin şartlarına göre oldukça iyi sayılacak 35 bin tirajına ulaştı. 1966 yılında ise Bugün Gazetesi’ne başlayan Eygi, 100 bin tirajını gördü. Yazılarıyla geniş kitlelere ulaşan Eygi, komünist tehlikeye karşı halkı uyarıyordu. 1976’da haftalık Büyük Gazeteyi çıkardıktan sonra ‘Yeni Haber’ gazetesinde günlük yazılar yazan Eygi, Son Çağrı gazetesinde de makaleler kaleme aldı. Yazıları nedeniyle birçok defa kovuşturmaya uğrayan ve hapis cezaları alan Eygi hak bildiği yoldan vazgeçmedi. Son olarak Milli Gazete’de yazan Eygi, Bedir Yayınevi’nin de sahibiydi.