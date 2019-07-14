0553 313 94 23

Eygi, kalemini hakikate adadı

Ömrünün her anında Hakk’ın rızasını gözeten gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, kaleme aldığı yazılarda her zaman Müslümanları uyardı ve köklerine sarılmaya çağırdı.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:13
Eygi, kalemini hakikate adadı

 Haber Merkezi 

Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının önemli entelektüellerinden olan gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi 86 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle ruhunu Rahman’a teslim etti. Ömrünün her anında Hakk’ın rızasını gözeten ve bu uğurda mücadele eden Eygi son nefesine kadar da aynı tutumunu sürdürdü. Kaleme aldığı yazılarda Müslümanları uyaran ve köklerine sarılmaya çağıran Eygi, makaleleri ve eserleriyle milyonlarca kişiye ışık tuttu.

İslam davası için savaştı

Mehmed Şevket Eygi, 7 Şubat 1933'te Zonguldak’ta doğdu. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nin ilkokulunda başlayan Eygi, lise döneminde birçok önemli isimden ders aldı. Galatasaray Lisesi’nden sonra burslu olarak kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans derecesinde eğitim gördü. Eygi, öğrencilik yıllarında çevirmen olarak Fransız Kültür Merkezi’nde çalıştı. 1956 yılında SBF’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak üzere girdiği sınavı kazandı ancak ataması yapılmadığı için Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık bulunan mütercimlik kadrosunda işe başladı. 1957 yılında ‘İslam’ dergisini çıkaran Eygi, o tarihten son nefesine kadar toplumu uyarmayı boyun borcu bildi.

Yeni İstiklal gazetesiyle birlikte gazetecilik hayatına başlayan Eygi, 1960-66 yılları arasında çalıştığı gazetede o dönemin şartlarına göre oldukça iyi sayılacak 35 bin tirajına ulaştı. 1966 yılında ise Bugün Gazetesi’ne başlayan Eygi, 100 bin tirajını gördü. Yazılarıyla geniş kitlelere ulaşan Eygi, komünist tehlikeye karşı halkı uyarıyordu. 1976’da haftalık Büyük Gazeteyi çıkardıktan sonra ‘Yeni Haber’ gazetesinde günlük yazılar yazan Eygi, Son Çağrı gazetesinde de makaleler kaleme aldı. Yazıları nedeniyle birçok defa kovuşturmaya uğrayan ve hapis cezaları alan Eygi hak bildiği yoldan vazgeçmedi. Son olarak Milli Gazete’de yazan Eygi, Bedir Yayınevi’nin de sahibiydi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:13
  1. Zonguldak
  2. İslam coğrafyası
  3. gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi
  4. kalp yetmezliği
  5. Hakk’ın rızası
  6. Mehmed Şevket Eygi
  7. Galatasaray Lisesi
  8. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
  9. Dışişleri Bakanlığı
  10. Fransız Kültür Merkezi
  11. İslam
  12. Diyanet İşleri Başkanlığı
  13. Yeni İstiklal gazetesi
  14. Bugün Gazetesi
  15. komünist tehlike
  16. Büyük Gazete
  17. Yeni Haber
  18. Son Çağrı
  19. Son Çağrı gazetesi
  20. Milli Gazete
  21. Bedir Yayınevi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
    1. Otomobil ile elektrikli bisiklet..
    2. Karacasu Ataköy’de Büyükşehir..
    3. Anadolu Yayıncılar Birliği'nden..
    4. Kuluöztürk’ten 15 Temmuz vurgusu
    5. Çanakkale’de 15 Temmuz öncesi huzur..
    6. Evin'in hedefi Avrupa'da altın madalya
    7. Haçlılara karşı duvar oldu: Aclun Kalesi
    8. Darbecilere 127 milyon liralık..
    9. KPSS’ye geç kalan adaylar sınav..
    10. Başkan Akman’dan 15 Temmuz mesajı
    11. Tank paletine baston sokan gazi, 15..
    12. Mersin’de dolu üzüme zarar verdi
    13. Beklediği karaciğer bulundu ancak..
    14. Esentepe semt pazarına kavuştu
    15. Göl: "İlan ve abonelik konusunda..
    16. Organları 5 kişiye umut oldu
    17. Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 15..
    18. Elazığ’da huzur uygulamasında cezaevi..
    19. Diyarbakır’da işçiler inşaatın 5...
    20. "ABD'den bu yıl yeni yatırımcıların..
    21. Düzce’de göl ve göletlere 50 bin yavru..
    22. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    23. Havai hattı ilk olarak Yığılca’da..
    24. CHP, Milli sanayiye takoz olmuş
    25. Ruhani'den "dış borcu azalttık"..
    26. Vali Memiş’ten 15 Temmuz mesajı
    27. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 45..
    28. "15 Temmuz'da Türk medyası göğsümüzü..
    29. Piyasalar, 15 Temmuz'un yaralarını..
    30. Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi