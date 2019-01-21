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Eygi iftiralara bir kez daha cevap verdi: İspat edersen evimi sana vereceğim

Mehmet Şevket Eygi, Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in kendisi hakkındaki iddialarına bugünkü yazısında yine yanıt verdi. Eygi, Pekin'i kastederek "İspat edebilirlerse evimi onlara vereceğim, kalemimi kırıp yazı hayatından çekileceğim. Edemezlerse alçak yalancılar ve müfterilerdir.” dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:13
Eygi iftiralara bir kez daha cevap verdi: İspat edersen evimi sana vereceğim

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, 1959'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mehmet Şevket Eygi'nin de Özel Harp Dairesi'nde "hizmete" alındığını açıklamıştı. Pekin'i yalanlayan Eygi, bugünkü köşesinde konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, 1959'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mehmet Şevket Eygi'nin de Özel Harp Dairesi'nde "hizmete" alındığını açıklamıştı.

Mehmet Şevket Eygi daha önce Milli Gazete’deki yazısında Pekin’e yanıt verip “Bu iddia tamamen yalandır, iftiradır, düzmecedir, gülünçtür, hayalîdir” demişti.

Bir kez daha yanıt verdi

Pekin’in Özel Harp Dairesi elemanı dediği, Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete’deki bugünkü köşesinde İsmail Hakkı Pekin’in sözlerine bir kez daha yanıt verdi.

“Genelkurmay arşivlerindeki kağıtlardan birinde M. Şevket Eygi ismi yazılıymış, binaenaleyh Eygi Gizli Harp Dairesine ajan olarak alınmışmış...” diyen Eygi şöyle devam etti:

 "İspat edebilirlerse evimi onlara vereceğim"

“Genelkurmay istihbaratında yığınla insanın ismi geçebilir. Mesela bu fakir için ‘Eygi, gazetesinde Marksistlerle mücadele ediyor’ diye yazılmış olabilir. Ben meydan okumaya devam ediyorum. İspat edebilirlerse evimi onlara vereceğim, kalemimi kırıp yazı hayatından çekileceğim. Edemezlerse alçak yalancılar ve müfterilerdir.”

Eygi sözlerini şöyle sürdürdü:

“On altı, on yedi yaşında genç bir medrese talebesinin, kanunen reşid olmayan bir mollanın, FG’nin; 26 yaşında silik bir memur olan bendenizin Genelkurmay Özel Harp Dairesine alındığını iddia etmek için hafif akıllı olmak gerekir. FG’nin velisinin rızasını da almışlar mı acaba! O adamın aklından zoru olduğu Türkçesinden, rekâketli konuşmasından belli oluyor.”

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:13
  1. Mehmet Şevket Eygi

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