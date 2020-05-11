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Aktüel

Eyfel Kulesi, salgınla mücadele edenler için aydınlatıldı

Fransa’da bulunan Eyfel Kulesi, korona virüs salgını ile mücadele eden çalışanlara teşekkür etmek amacı ile aydınlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:11:49 -
Eyfel Kulesi, salgınla mücadele edenler için aydınlatıldı

Fransa’da bulunan Eyfel Kulesi, korona virüs salgını ile mücadele eden çalışanlara teşekkür etmek amacı ile aydınlatıldı.


Korona virüs salgını ile zor günler geçiren Fransa’da salgın boyunca hizmet etmeye devam eden çalışanlar için ışık gösterisi yapıldı. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü turistik yapılardan Eyfel Kulesi, salgın boyunca vatandaşlara hizmet etmeye devam eden çalışanlara teşekkür etmek amacı ile aydınlatıldı. Paris Belediyesi, her meslek grubundan bir çalışanın fotoğrafını Eyfel Kulesi’ne yansıtarak, “İyi ki burdaydınız” mesajı yayınladı.


Öte yandan, Eyfel Kulesi’nde 27 Mart tarihinden bu yana salgın ile mücadele eden çalışanlar için ”Teşekkürler" mesajı yayınlanırken, halk için ise “Evde kalın" mesajı yayınlanıyordu.

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