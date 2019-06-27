E.Yeni Malatyaspor’un kampa hazırlığı sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu kampı öncesi Malatya’da hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Burada 4-5 günlük bir hazırlık kampımız olacak. Kampa hazırlık süreci demek daha doğru olur. Ondan sonra Bolu’da UEFA maçına kadar iki tane ciddi kampımız olacak” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından idman öncesi alkışlarla karşılanan başarılı teknik adam Sergen Yalçın’a çiçek ve Malatya kayısısı takdim edildi. Dernek Sözcüsü Av. Ömer Şengün, Evkur Yeni Malatyaspor’da göreve gelen Sergen Yalçın’ın her zaman arkasında olduklarını belirterek özellikle Avrupa Kupalarında başarı elde etmek istediklerini söyledi.

Antrenman öncesi açıklamada bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Önce Malatyaspor Taraftarlar Derneğine bizi burada iyi karşıladıkları için teşekkür ediyorum. Sürekli destek verecekleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Biz de takım olarak sahada onlara en iyi şeyleri sunmaya çalışacağız. Birlikte inşallah Malatyaspor camiası olarak çok güzel yerlere geliriz" dedi.

"İki tane ciddi kampımız olacak"

Malatya’da 4-5 günlük bir hazırlık kamplarının olduğunu ifade eden Yalçın, “Bundan sonra Bolu’da UEFA maçına kadar iki tane ciddi kampımız olacak. O süreç bizim için çok önemli ki ilk kampa Mina ve Fabien haricinde bütün oyuncularımız katılacak. Orası bizim için daha değerli, ciddi bir süreç gerektirecek ama oynayacağımız maça da çok fazla süre yok. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Yüzde yüz hazır olma ihtimalimiz biraz zor görünüyor, önümüzde çok fazla bir zaman yok ama en azından yüzde 60-70 hazır olursak, bizim için UEFA kupası elemesi oynamak ciddi bir tecrübe olacak. Oraya hazırlanıp, orada camia olarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarım katılacak oyuncularla beraber iyi bir kadro kurarız" şeklinde konuştu.

"En az 4-5 tane daha oyuncu takıma katmak istiyoruz"

Transferde son durumun sorulması üzerine Yalçın, “İsim söylemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Üzerinde çalıştığımız oyuncular var. Bolu kampına kadar olan süreç içerisinde en az 4-5 tane daha oyuncu takıma katmak istiyoruz. Yönetim ve başkanımız, oyuncuları takıma kazandırmak için ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Şuanda isim telaffuz etmek doğru olmaz. Olur, olmaz, hangisi olur, hangisi olmaz şuan çok net değil" cevabını verdi.

"Aleksic ile ilgili bir sorun yok"

Geçen sezon takımda forma giyen Aleksic ve Guilherme’nin durumu ile ilgili de konuşan Sergen Yalçın, “Aleksic geliyor, onunla ilgili bir sorun yok. Bizimle beraber olacak. Guilherme konusunda başkanla herhangi bir görüşme yapmadık. O konuyla ilgili herhangi bir şey yok, onun içinde bir şey söylemek erken gibi görünüyor. Bolu kampına kadar birlikte bir toparlama yapacağız. İnşallah o toparlamanın sonucunda bir şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

"Mina bizimle beraber olacak"

Yalçın, bir gazetecinin, ’Mina Kupa Amerika’da mücadele ediyor. Stoper mevkiine oyuncu alınacak mı, Mina’nın durumu ne olacak?’ sorusuna da "Mina bizimle beraber olacak, onda bir problem yok. Şu an kupa maçı oynadığı için ona bir süre izin verdik. Doğal olarak tatil yapması gerekiyor. Ona bir dinlenme süresi verdik, ondan sonra bizimle birlikte olacak" şeklinde cevap verdi.

Başarılı teknik adam kadrolarına katmak istedikleri oyuncuların 2-3’ünün yerli oyuncu olmasını istediklerini de ifade ederek, "Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Çok net olmadığı için isim telaffuz etmek doğru olmaz çünkü alamayabiliriz. Bir hafta içerisinde her şey netleşir diye düşünüyorum. Yönetim ve başkan bunun üzerinde çalışıyor, biz de yeterli ölçüde destek vermeye çalışıyoruz. 10-15 güne kadar bir şeyler olur diye düşünüyorum" diye konuştu.