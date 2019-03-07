0553 313 94 23

E.Yeni Malatyaspor’da Kamara D.G. Sivasspor maçının kadrosuna alındı

Spor Toto Süper Lig’in 25.

07 Mart 2019 Perşembe 12:41
E.Yeni Malatyaspor’da Kamara D.G. Sivasspor maçının kadrosuna alındı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın Malatya’daki son çalışmasının ardından karayoluyla Sivas’a gitti.


Süper Lig’in ikinci yarısında 6 haftadır galibiyet alamayan E. Yeni Malatyaspor, ligin 25. haftasında deplasmanda 8 Mart Cuma günü saat 20.30’da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın Malatya’daki son çalışmasını yaparak Sivas’a gitti.


Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan çalışmaya sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mina ve Bifouma katılmadı.


Sivasspor maçı kafilesine Mina ve Bifouma ile birlikte Ömer Şişmanoğlu ve Rahman Buğra Çağıran da dahil edilmedi.


Bu arada devre arasında transfer olduğu Malatya’da sadece 2 maça sonradan giren golcü futbolcu Aboubakar Kamara Sivas maçında forma verilmesi halinde görev yapabilecek.


D.G. Sivasspor-E.Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat: 20.30’da başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 6 ölü, 31 yaralıÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ
    1. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    2. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    3. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    4. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    5. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    6. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    7. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne..
    8. Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e..
    9. "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin..
    10. Başkan Taşlı, Regaip Kandilini kutladı
    11. Ali Koç: "Transfer çalışmaları..
    12. Elazığ’da "Erken Yaşta ve Zorla..
    13. Unutkan Başkentlilerin eşyaları satışa..
    14. GÜNCELLEME - Malatya'da apartmanda..
    15. "18 kadın 1 sergi"de buluştu
    16. Gömdüğü iddia edilen annesini Müge..
    17. Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri..
    18. 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
    19. Tacikistan'da kurt saldırısı: 2 ölü
    20. İstiklal Marşı yarışmasında teknik..
    21. Adana Büyükşehir’den öğrencilere afet..
    22. Ankara'daki DEAŞ davasında karar
    23. Karlıova’da kar ve tipi etkili oldu,..
    24. Çanakkale Zafer Kupası Atlama..
    25. Seyyid Ahmet Arvasi Bursa’da anılacak
    26. Başkan Taşdelen’den Çayyolu’nda proje..
    27. Kocaispir: “Adana’nın gücünü ülke..
    28. Sivas’ta aranan 76 kişi yakalandı
    29. Ahmet Kural’ın avukatından kanlı..
    30. Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık