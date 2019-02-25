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E.Yeni Malatyaspor’da 10 futbolcunun sakatlanması antrenman sahasını kapattırdı

E.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:26
E.Yeni Malatyaspor’da 10 futbolcunun sakatlanması antrenman sahasını kapattırdı

E.Yeni Malatyaspor’da 10 futbolcunun çeşitli yerlerinden sakatlanması antrenman sahasının bozuk zeminine bağlandı. Malatya ekibi antrenmanlarını bir süre maçlarını oynadığı stadyumda yapma kararı aldı.


Ç.Rizespor maçında yaşanılan sakatlıklardan dolayı maçı eksik tamamlayan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Erol Bulut’un sakatlıkların nedenini antrenman saha olarak rapor ettiği belirtildi.


Arturo Mina, Murat Akça, Rahman Buğra, Ömer Şişmanoğlu, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Kamara, Bifouma, İssam Chabake ve Michale Pereira’nın ardı ardına sakatlanması gözleri teknik heyetin üzerine çevirmişti. Yunan kondisyoner Pandalis’in antrenman metodunun sakatlıklara yol açma ihtimalini tartışan kulüp profesyonelleri, son karar olarak sorununun nedenini antrenman sahasının bozuk zeminine bağladı. Bunun üzerine sarı kırmızılı takım kupadaki Göztepe maçının son çalışmasını Yeni Malatya Stadyumu’nda yapma kararı aldı. E.Yeni Malatyaspor’un çalışmalarını yaptığı Nurettin Soykan Tesisleri’nin antrenman sahasının çim zemini 4 yıl önce değiştirilmişti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:26
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