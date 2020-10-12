TCDD Elektronik Yolcu Bilet Satış-Rezervasyon Sistemi (TCDD EYBİS Bilet Satın Alma) nasıl kullanılır? TCDD EYBİS nedir? TCDD İnternetten bilet nasıl alınır?, TCDD online nasıl bilet alınır?, TCDD Online bilet satış ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından, TCDD hatlarında sefer yapan trenler için oluşturulan web üzerinden bilet alma sistemidir.

TCDD EYBİS bilet rezervasyonu için tıklayınız

EYBİS’e nasıl üye olurum?

Elektronik bilet olarak geçen EYBİS bileti, internet üzerinden almak oldukça kolay. TCDD sitesi üzerinden EYBİS üye olmak kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamaktadır. EYBİS üyeliği için TCDD resmi web sitesi üzerinde işlem yapabilirsiniz. TCDD sitesinin üst kısmında bulunan EYBİS menüsüne giriş yaparak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Üye olmak için Üye Girişi butonuna tıklamanız gerekmektedir. Açılan bölümde üyelik butonuna tıkladıktan sonra açılan formu zorunlu alanları atlamadan doldurmanız gerekmektedir. Bireysel ya da Kurumsal üyelikler için ise sağ üst kısımda yer alan seçeneği seçmelisiniz. Doldurmanız gerekli olan zorunlu alanlar şunlardır. (Bireysel Üyelikler İçin) E-Posta Adresi Şifre TC. Kimlik No, Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Cep Telefonu bilgileri doldurmanız gerekli olan zorunlu alanlardır.

EYBİS bilet satın alma

TCDD Taşımacılık hizmetlerinden EYBİS Bilet satın almak için farklı seçenekler bulunmaktadır. Yüksek Hızlı tren veya ana hat trenleri için EYBİS Biletleri; internet üzerinden, TCDD noktalarından, PTT şubelerinden veya TCDD Müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz.

EYBİS bilet çeşitleri

Yüksek Hızlı Tren - YHT kullanmak isteyenlerin merak ettiği bir diğer konu ise EYBİS - Elektronik Yolcu Bilet Satış-Rezervasyon Sistemi için bilet çeşitleridir. TCDD Elektronik bilet uygulamasından dikkat çeken bilet türü aslında açık bilet uygulamasıdır. EYBİS açık bilet uygulaması daha uygun fiyatlar sunmaktadır. EYBİS açık bilet uygulaması yüzde 50 indirimli seyahat etme fırsatı ve istenildiği zaman kullanılma avantajı sunmaktadır. EYBİS esnek bilet uygulaması ise açık biletlere göre yüzde 20 oranında daha pahalıdır. TCDD Elektronik esnek bilet uygulamasında 3 kez değiştirilme ve geri iade etme imkanı sunmaktadır. EYBİS esnek bileti geri iade ederek ödenen bilet ücreti geri alınabilir.