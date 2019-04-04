Eyalet genelinde hissedildi! Ülke depremle sallandı
Hindistan'da yerin 63,1 kilometre altında 5,3 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi.04 Nisan 2019 Perşembe 15:24
Hindistan'ın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Phek'in 26 kilometre güneybatısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 63,1 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Ülke basınında yer alan haberlerde depremin Manipur eyaletinin genelinde hissedildiği belirtildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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