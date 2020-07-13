Ey UNESCO! Sen önce bunların hesabını ver

Mustafa Durmaz İstanbul

Türkiye’nin kendi toprağında, kendi tapulu malı olan caminin ibadete açılması önündeki hukuki engelin kaldırılmasını bahane eden Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyoruz. “Ayasofya’nın Dünya Mirası listesinden çıkarılması gündeme gelebilir” diyerek Türkiye’yi tehdit eden BM kuklası UNESCO, kiliseye dönüştürülen camiler ile ilgili hiçbir somut adım atmadı.

Kurtuba Camii katedrale çevrildi

İspanya’nın Cordoba kentinde bulunan Kurtuba Camii, sonradan kiliseye çevrilmiş camilerden biri. 795 yılında yaptırılan cami 1236’da katedrale çevrildi. 1984’te UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi. 2006 yılında İspanyol devletine aitken Katolik Kilisesine geçti. Günümüz İspanyasında Müslümanların ibadetine yasak olan ve Katolikler için sadece özel günlerde ibadet yapılan Kurtuba Camii’ni yılda yaklaşık 1,4 milyon kişi ziyaret ediyor.

Silmeye çalıştılar

İspanya’nın Sevilla şehrinde 1176’da yapılan İşbiliye Camii de 1248’de Kastilya Kralı III. Fernando tarafından kiliseye dönüştürüldü. Yaklaşık iki yüzyıl boyunca katedral olarak kullanılan cami, 1434 yılında Hristiyanlar tarafından tarihten silinmeye karar verildi. Geriye sadece minaresi bırakılan İşbiliye Camii’nin ana binası tamamen yıkılarak yerine büyük bir katedral inşa edildi. 1507’de inşası tamamlanan katedrale, caminin tek hatırası olan minare, çan kulesine dönüştürülerek dahil edildi. Katedral, 1987’de UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldı.

Filistinliler önünden bile geçemiyor

Filistin’de Mescid-i Aksa’dan sonra İslam dünyası için en önemli ikinci kutsal mekan kabul edilen Hazreti İbrahim Camii, 25 Şubat 1994’te Siyonist İsrail’in saldırısına uğradı. Ramazan ayında, sabah namazında, bir teröristin saldırısında Hazreti İbrahim Camii’nde katliam yapıldı, en az 30 Filistinli şehit edildi. İsrail camiyi ibadete kapattı. 6 ay sonra açıldığında yarısı sinagogdu. Aradan 26 yıl geçmesine rağmen caminin önündeki caddeden Filistinlilerin geçmesine bile izin verilmedi. İsrail tarafından işgal edilen Hazreti İbrahim Camii, UNESCO’nun dünya miras listesinde.

UNESCO ne demişti?

UNESCO, Ayasofya’nın ibadete açılması kararından rahatsız oldu. ABD basınına konuşan UNESCO İletişim Direktörü Matthieu Guevel, diyalog çağrılarına yanıt gelmemesi durumunda Ayasofya’nın Dünya Mirası listesinden çıkarılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.