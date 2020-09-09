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Gündem Ey Kılıçdaroğlu ve Akşener, Demirtaş’a değil bu feryada kulak verin
Gündem

Ey Kılıçdaroğlu ve Akşener, Demirtaş’a değil bu feryada kulak verin

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan ailelerin bir kısmı çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşıyorlar. İstanbul’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemini sürdüren İmmihan Nilifırka ile Türkan Mutlu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yaşananları anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 19:00:00 -
Ey Kılıçdaroğlu ve Akşener, Demirtaş’a değil bu feryada kulak verin

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren İmmihan Nilifırka ile Türkan Mutlu Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde feryad ediyor. Demirtaş’ın cezaevinden çağrısına kulak veren Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in Diyarbakır’dan yükselen bu çığlığa kulak verip vermeyeceği merak ediliyor.  

Canlı Yayını İzlemek İçin:

 

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