Ey Kılıçdaroğlu ve Akşener, Demirtaş’a değil bu feryada kulak verin
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan ailelerin bir kısmı çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşıyorlar. İstanbul’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemini sürdüren İmmihan Nilifırka ile Türkan Mutlu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yaşananları anlatıyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren İmmihan Nilifırka ile Türkan Mutlu Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde feryad ediyor. Demirtaş’ın cezaevinden çağrısına kulak veren Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in Diyarbakır’dan yükselen bu çığlığa kulak verip vermeyeceği merak ediliyor.
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