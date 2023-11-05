Ey katil İsrail sonun Ebrehe ve ordusu gibi olacak! Bir avuç mazlum kök söktürüyor

Buğra Kardan İstanbul

Gazze’ye havadan ve denizden bomba yağdıran İsrail, Hamas karşısında zorlanıyor. İzzeddin El Kassam Tugayı mücahitleri, Batı’nın para ve silah yağdırdığı Siyonistlere karşı amansız mücadele veriyor. Bu örnek mücadele Amerika’dan muharip gemiler ve uçaklar, Avrupa’dan maddi yardım alan eli kanlı Netanyahu yönetiminin moralini iyice bozuyor. Gazze’nin dünyayla bağlantısını koparmakla kalan, bir aydır topyekûn kara operasyonu başlatamayan, envanterinde bulunan kimyasal bombalara ve modern silahlara rağmen Hamas’a karşı ağır kayıplar vererek geri çekilen İsrail’de şaşkınlık hâkim. Siyasi gerilimin de arttığı ülkede “Acı kayıplar veriyoruz” ifadesini kullanan Netanyahu topun ağzında.

İsrail yenilmez tezi çöp oldu

Çatışmaların seyrini Akit’e değerlendiren emekli Albay Ersan Ergür, şunları dile getirdi: “Hamas bölgede ciddi yığınak yapmış, mevziler ve tüneller hazırlamış. Buralar direniş için profesyonelce hazırlanmış. İsrail’in ise yeni nesil mühimmatlarına, tanklarına rağmen kara harekâtını topyekûn başlatamadığı görülüyor. Ayrıca kayıplarla karşı karşıya. Kayıplar Hamas’ın üstünlüğünü gösteriyor. Kısıtlı imkânlarla savaşan, füzelerini ve silahlarını kendi imal eden Hamas karşısında İsrail aciz duruma düşmüştür. Bu İsrail’in İslam ülkeleri karşısında ‘yenilenebilir ordu, ülke’ olduğunu kanıtlamıştır. İstihbarat ağının gücünden söz edilmekte idi. Hamas amansız mücadelesiyle İsrail’in bu anlamda çok da doğru değerlendirmeye tabi olmadığını ortaya koydu. İsrail panik yaşıyor. Amerika’nın uçak gemisi yardımı yapmasının temelinde bu yatıyor. Bölge ülkelerinin İsrail’e karşı harekete geçmelerinden korkuluyor. Sızan görüntülerde tünellerde Hamas’ın planlı ilerlediğini gösteriyor. Kibirli İsrail ordusunun da Gazze halkının kendisine karşı koymayacağını düşünerek bir adım atmadığı anlaşılıyor. Amerika’dan danışmanlık için asker gönderilmesi de İsrail ordusunun eğitimli olmadığını ortaya koyuyor. Mehmetçik çok daha başarılı.

Ebabil kuşları Türk Ordusudur

Hamas’ın direnişinin ardından ebabil kuşlarını hatırlatan bir birliğin vücut bulması gerektiği kanaati oluştu. Türkiye hava kuvvetlerini kuvvetlendirmeye yoğunlaştı. İslam ülkelerinin hava kuvvetlerinin pek çoğu Amerika’ya bağlı. Kaan ve Kızılelma’yı hayata geçirecek Türkiye’nin ihracat yoluyla İslam ülkelerini bağımsız hava kuvvetlerine kavuşturmasıyla yeni dönem başlayacak. Fil Suresi’ni hatırlayın. Ebrehe ve ordusunun ebabil kuşlarından gelen taşlarla yenilmiş ekinlere döndüğünü. Türkiye’nin önderliğinde İslam devletlerine ait ordunun İsrail ve onun yanında olan ülkeleri yenmiş ekinlere döndürecek güce kavuşacağı ortadadır. İnşallah bu ordu tarafından İsrail bölgeden atılacaktır. Siyonistler ve yancıları yenmiş ekinlere çevrilecek, savaş gemileri Doğu Akdeniz’in derin sularına batacaktır.”

Maskun mahalde boğuldular

Emekli Kıdemli Albay Ali Coşar da şunları söyledi: “Hamas mücahitleri kahramanca savaşıyorlar. Allah onlardan razı olsun, zafer ihsan etsin. İsrail Gazze’ye girip tamamen ele geçirmeyi 10 senedir planlıyor. Şu anda bu planı tatbik etmeye çalışıyor. Başarılı olamayacak inşallah. Siyonistler, Gazze’ye 20 bin ton bomba fırlatarak kadınları ve çocukları katlediyorlar. Allah onları kahretsin. Tabii meskûn mahal muharebeleri zordur. İsrail de bunu biliyor. Ülke, epeydir bu muhaberelerde başarılı olma yöntemlerini arıyor. Hatırlayın, ilk etapta İsrail buraya konvansiyonel kuvvetlerle, tanklarla, mekanize taşıtlarla girdi. Büyük hata yaptı. Umarız hata yapmaya devam eder. İsrail meskûn mahal muharebelerinde büyük bedeller ödüyor, her gün 10-15 ölü veriyor. Meskûn mahal muharebeleri kolay değildir. Görüyoruz ki bu muharebelere Hamas iyi hazırlanmış. Tünel ve yıkık yerler Hamas için uygun ortamlar teşkil ediyor.

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Çeçenler de başarılı olmuştu

Meskûn muharebelerinde iyi örnekler var. Yakın tarihte Basayev ve Dudayev önderliğinde Çeçenler, Ruslara karşı emsalsiz bir mücadele vermişlerdi. Ruslar, Grozni’de 14 bin ölü bıraktı. Çeçenler gibi Hamas da zafer elde edecektir. Gazze’de masumların vurulması çok üzücüdür. Ama bilinmelidir ki İsrail intihar ediyor. Bir şeyler yaptığı kanaatinde ama ayağına sıktığının farkında değil. İsrail’in akıbeti de helâk olmuş kavimlerle ve toplumlarla aynı olacak. Çünkü bu ülke kendi kendini ateşe attı. Bu ülkede kibir, gurur var. Allah Siyonistlere hesap soracak. Hamas çok iyi savaş taktikleriyle ilerliyor. Bu mücahit grubu dünyayı şaşırtıyor, şaşırtmaya devam edecek.”