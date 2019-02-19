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Eximbank’tan KOBİ’lere 200 milyon dolarlık tahsis

Ticaret Bakanı Pekcan’ın himayesinde Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı.

19 Şubat 2019 Salı 11:29
Eximbank’tan KOBİ’lere 200 milyon dolarlık tahsis

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın himayesinde Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Garanti Leasing Genel Müdürü ve Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen arasında 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı. Bakan Pekcan, Eximbankın kredi destek protokolüyle 9 leasing firmasına 200 milyon dolarlık limit tahsis ettiklerini belirterek, “En kısa zamanda bu paketteki katılımcı finansal kiralama şirketi sayısını da limitleri de artırarak daha fazla yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz” dedi.

Krediler 1 yıla kadar geri ödemesiz kullandırılacak

Türk Eximbank Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Programı çerçevesinde Türk Eximbank kaynaklarının bir kısmı leasing şirketleri aracılığıyla ihracatçı firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılacak. Böylece başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçıların orta vadeli makine ve ekipman yatırımları Türk Eximbankın uygun maliyetli kaynaklarıyla finanse edilebilecek. Program kapsamında kullandırılacak krediler azami 1 yıla kadar geri ödemesiz, toplam 4 yıla kadar vadeyle kullandırılacak.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:29
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım
  4. Garanti Leasing Genel Müdürü ve Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen
  5. Eximbank
  6. leasing firması
  7. Türk Eximbank Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Programı
  8. Türk Eximbank
  9. KOBİ

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