Evrim safsatası cunta dayatması

Üniversite kapılarına kurdukları ikna odalarıyla başörtülü kızların eğitim hakkını gasp eden, Müslümanca yaşama idealindeki insanları uydurma delillere müebbet hapse mahkum eden ve İmam Hatiplilerin önünü kapatan darbecilerin müfredatı da hedef aldığı ortaya çıktı. Darbecilere yönelik dik duruşu sebebiyle “Tank Hasan” olarak anılan merhum Hasan Celal Güzel döneminde, milletimizin inancına uygun hazırlanan ve yaratılış gerçeğini esas alan müfredatın cuntacılar tarafından değiştirildiği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca, 1986-1997 arasında bütün okullarda okutulan biyoloji ders kitaplarında yer alan “varlıkları Allah’ın yarattığına” yönelik ifadelerin kaldırılarak yerine evrimci ve ateist fikirleri empoze eden ifadeler konulduğu belirlendi.

Prof. Turan Güven, Cemil Öncü, Özcan Acar, Ayten Tuğrul, Füsun Köksal, İlhan Erdoğan, Şengül Demirci ve Sündüz Şimşek tarafından yazılan ve 11 yıl boyunca okutulan 9. sınıf biyoloji ders kitaplarında yaratılış gerçeği ile ilgili şu önemli ifadelerin yer aldığı saptandı:

• Yaratılış görüşünde, bütün canlı çeşitleri ayrı ayrı yaratılmıştır. Bu canlılar, ilk yaratıldıkları günden beri bazı değişiklikler geçirmiş olmakla beraber, başka türlere dönüşmemişlerdir.

• İnsan, kendi varlığı üzerinde biraz düşünürse bir yaratıcının varlığını ancak o zaman idrak edebilir.

• İslam’a göre, kâinat ve varlıkları Allah yaratmıştır. Yaratma olayı bir anda olabileceği gibi belli kanunlar doğrultusunda yavaş yavaş da olabilir. Mesela toplu iğne başı büyüklüğündeki bir insan zigotundan fetüsün teşekkül etmesi ve bunun da akıl almaz şekilde düzenli farklılaşmalar geçirdikten sonra çocuk olarak doğması, yaratmaya güzel bir misaldir.” (Biyoloji, s.67)

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28 öncesine dönülmeli

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını verdiği yeni müfredat taslağı bir haftalık askı süresini tamamlarken, gazetemize konuşan bilim adamları ve eğitimciler, ispatlanamayan teoriler yerine tıpkı 28 Şubat öncesinde olduğu gibi akla ve bilime uygun, milletimizin inanç değerleriyle örtüşen ders kitaplarının yeniden yazdırılması gerektiğini belirttiler.

MEB’in açıkladığı müfredatta çelişkili olduğunu, Öğretim Programları Ortak Metni ile fen bilimleri, biyoloji, fizik, kimya, coğrafya ders müfredatlarının tezat teşkil ettiğini anlatan Eğitimci- Yazar Ali Erkan Kavaklı “Öğretim Programları Ortak Metni; milli manevi değerleri hayatlarına yansıtan, sosyal ve manevi olarak dengeli, bilge nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Fen bilimleri müfredatları ise evrimci, materyalist dünya görüşü maneviyatı, yaratılışı, yaratıcıyı inkâr ediyor. MEB, yanlış olduğu ispatlanan teorileri ders kitaplarında Müslüman milletimizin evlatlarına dayatmaktan vazgeçmeli. Evlatlarımıza materyalist dünya görüşüne göre yazılmış ders kitabı okutularak onların ateizm ve deizme sürüklenmesine son verilmeli” dedi.

Bilim Allah'ın varlığını zaruri kılar

Bilim ve aklın, Allah’ın varlığını zaruri kıldığını söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise şunları kaydetti: “Matematiksel aklımızla DNA ve canlı vücudu incelendiğinde bir akıllı tasarım sonucu olduğu en akla uygun seçenektir. Akıllı tasarım varsa tasarlayan bir dış zekâ olmalıdır. Bu nedenle varoluşun tesadüfi değil tasarımsal varoluş olduğu ders kitaplarına yazılmalıdır. Yaratılış olarak bilinen, şu anda açıklanamayan bir dış irade zorunlu varlıktır. İbn-i Sina’nın tanımı ile Vacib-ülvücud zorunludur. Ders kitaplarında evrim teorisinin alternatifi olarak yaratılış teorisi de okutulmalıdır. Matematiksel aklımız böyle diyor.”

Evrimci görüş bilime zıt

Nörolog Dr. Ali Akben de 156 yıldır ispatlanamayan teorileri bilim diye okutmanın gençleri ateizme ve deizme sürüklediğini belirterek “Evrimci görüş, bilim yaftası ile korunarak gençlerin zihinlerinde yaratıcı ile ilgili şüpheler ortaya çıkarıyor. Evrim teorisinde kâinatın yaratıcısı Allah’a atıfta bulunmadan insanın kökenine ilişkin fikirler öne sürülüyor. Yaratılış konusunda acze düşen bilim; kendi aczini yaratılış felsefesini dogma olarak yaftalayarak maskelemeye çalışıyor” dedi.

Bütün çabalara rağmen evrimcilerin evrendeki düzenin nasıl var olduğunu, izah edemediğini, cansız varlıkların nasıl canlandığını, dillerin nasıl ortaya çıktığını ispatlayamadıklarına dikkati çeken Prof. Sefa Saygılı ise şunları söyledi: “100 milyar nörondan meydana gelen beyin 25 milyon cilt kitaplık bilgi içeriyor, 2.5 trilyon kelimeyi barındırıyor. Dünyanın en hızlı bilgisayarı 10 üzeri 9 hızla işlem yapabilirken insan beyni 10 üzeri 15 hızla işlem yapıyor. Her şeyi bilen, kâinata hükmeden, irade ve ilim sahibi bir tasarımcının ve yaratıcının varlığı aklın gereğidir. İnançsız azınlığın dünya görüşü, Müslüman çoğunluğa dayatılmamalıdır.”