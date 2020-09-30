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Aktüel Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti
Aktüel

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:48:45 -
Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın, partisi CHP'den istifa etti.

Evrensekiz Belediyesinden yapılan açıklamada, CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığına 2008 yılında üye olan Nalbant'ın, 2014 ve 2019 yılında belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak CHP'ye büyük hava kattığı belirtildi.

Nalbant'ın CHP'ye geldikten sonra hem yerel hem genel seçimlerde partisinin oylarını ikiye katladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Her iki seçimi zor olmasına rağmen kazanması nedeniyle Genel Merkez'den de tebrik alan Mustafa Nalbant, sürpriz bir kararla CHP üyeliğinden istifa etti. 6,5 yıldan beri CHP'li kazanan belediye başkanı olarak partiye olumlu katkıları olduğunu belirten Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant 'Benim o kadar fedakarlığıma rağmen CHP'nin Kırklareli İl Başkanı'ndan ve mevcut iki milletvekilinden destek alamadım. Bu nedenle uygun gördüğüm lüzum üzerine 30 Eylül 2020 tarihinde CHP'den istifa ediyorum' dedi."



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