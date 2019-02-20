Evren’den Sicil Affı açıklaması

Malatya ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, esnaf ve sanatkarların kooperatif kredilerinden faydalanması için bankalardan bir an önce sicil affı getirmesini beklediklerini söyledi.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan ESKKK Başkanı ve TESKOMB Denetim Kurulu Üyesi Ali Evren, esnaf ve sanatkarların kooperatif kredilerinden faydalanması için bankaların biran önce sicil affı getirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Kooperatiflerin, esnaf ve sanatkarlara kullandırdığı hazine destekli kredi faiz oranlarının yüzde 47’lerden yüzde 4-5’lere indiğini ve bu faiz oranlarının aynı şekilde kalarak daha fazla esnaf ve sanatkarların faydalanmasını arzu ettiklerini söyleyen Evren,“Esnaf ve sanatkarlarımızın sermayesi az, ekonomik dalgalanmalardan da en çok etkilenen kesim. Hal böyle iken geçmişte borçlarını aksatan kara listeye alınan Tüm borçlarını temizlese bile kara listede görünmektedir” şeklinde konuştu.

2019 yılı kış mevsimin zor geçtiğini ve piyasalarda yaşanan kırgınlığının aşılması adına kooperatif kredilerinden daha fazla esnaf ve sanatkarların faydalandırılması gerektiğini vurgulayan Evren, bazı esnafların KKB notunun düşük olması ve bankaların kara listesinde olduğu için bu imkanlardan faydalanamadığını söyledi.

Daha fazla esnaf ve sanatkarın kredilerden faydalanması için etkin bir sicil affının şart olduğunu dile getiren Evren, “Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik kredi imkanları var fakat esnaf ve sanatkarlarımız KKB notu ve kara listede olduğu için bu imkanlardan faydalanmıyor. Esnafın bu sorunlarının aşılması için hükumetin ve bankalar birliğinin bu konuya acilen eğilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ayrıca çıkarılacak sicil affının birçok sorunu da çözeceğini dile getirdi.