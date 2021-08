Evlilikleri Ayakta Tutacak Öneriler

Toplumun yapı taşı olan ailelerde huzuru bulmak ve sürdürmek herkesin isteğidir. Evlenme sonrası ise her ilişkinin kendine has dinamikleri vardır. Aile yaşamında zaman zaman tartışmalar, uzaklaşmalar hatta ayrılıklar olabilir. Her evlilik benzersizdir. Yazar, Evlilik ve İlişki Danışmanı Sevgi Keleş, evliliklerde belli konulara dikkat edilerek daha mutlu bir aile hayatının mümkün olduğunu ve aile bağlarının olabildiğince korunması gerektiğini söyleyerek önerilerde bulundu.

Evlilikler de günlük yaşamda kurulan diğer bağlar gibi iniş çıkışlarla doludur. Farklı kültürlerden insanların bir araya gelmesi ve sonrasında oluşturulan yeni yapıda zaman zaman sorunlar çıkması muhtemeldir. Yazar, Evlilik ve İlişki Danışmanı Sevgi Keleş evliliklerde, aile hayatında huzurlu ve daha çözümcül davranılabilmesi için eşlere şu önerileri verdi:



Eşler birbirini dengelemeli

Çiftler arasında aynı anda sinirlenmek, aynı anda öfkelenmek maalesef küçük bir tartışmanın daha da büyümesine yol açabilir. Eşiniz sinirli olduğunda onu dengelemek için anlayış ve sabırla beklemek sonrasında ortam sakinleşince konuyu uygun bir dille açmak konunun büyük bir tartışmaya dönmeden sonuçlanmasına destek olabilir.

Eşinizle teması kesmeyin

Eşler birbiri ile teması kesmemeli. Gün içinde muhakkak eşinize dokunun. Kısa bir süre dahi elini tutsanız eşinizin dokunsal hafızasında olumlu etkiler oluşturursunuz.

Eşinizin en yakını olmayı hedefleyin

Evliliklerde eşler aynı zamanda birbirinin en yakın arkadaşı, nazının geçtiği dostu, zor zamanlarda omzunda ağlayabileceği yakını da olmaya çalışmalı. Hayatta yaşanan acı tatlı olaylarda eşler birbirinin en yakını olursa zor günler de kolay geçer, güzel günler de birlikte kutlanır. Yazar Sevgi Keleş eşlere birbirlerini yargılamadan dinlemelerinin, anlamak için gayret göstermelerinin önemli olduğunun altını çizerek “aynı ekipteyiz” bilincinin iki tarafta da olması gerektiğini söyledi. Yaşanan olumsuzluklarda “ben sana demiştim” yaklaşımı bırakılmalı ve birlikte çözüm yolları aranmalı.

Ufak hatalar tolere edilmeli ve tekrarlanmamalı

Eşler geçmişte yapılan anlık küçük hataları biriktirerek birbirlerine tekrar tekrar sunmamalı. Sevginin bu küçük hatalardan daha büyük olduğu düşünülerek, birlikte tolere etmenin ve bu hataları tekrarlamamanın yolları aranmalı. Bilerek veya bilmeyerek herkesin hata yapabileceği göz önünde bulundurularak aile birliği korunmaya çalışılmalı.

Eşinize alan açın

Zaman zaman yalnız kalmak, olaylara karşı objektif bakış açısı edinmek için herkese iyi gelir. Evlendiğiniz için günün tamamını beraber geçirip, her aktiviteyi, her an beraber yapmanız gerekmiyor. Eşlerin nefes aldığı, düşünebildiği, hayatını yorumlayabileceği alana ihtiyacı vardır. İlişkinize nefes aldırmak için alan açmaya özen göstermelisiniz.

İlişkinize zaman ayırın

İlişkiniz için özel şeyler yapın. Özel yemekler, özel tatiller, özel film saatleri gibi günün rutin koşturmacasından uzak özellikle ilişkiniz için bir şeyler yapmayı düşünün. Unutmayın hayatı paylaşıyorsunuz. Sadece ev arkadaşı değilsiniz. İlişkinizi görmezden geldiğinizde monotonlaşan bir evliliğe doğru evirilmeniz kaçınılmaz.

Yazar Sevgi Keleş son olarak sözlerini şöyle tamamladı: Evliliğinizi ayakta tutmak için kalbinizden geçen her olumlu adım denenmeye değer. Unutmayın gönlü olana yol zor da olsa hoş gelir. Bu yüzden evliliğinizin zorluğuna odaklanmak yerine gönüllerinizi hoş tutmaya gayret edin.