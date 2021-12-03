Evlilik Tazminatı nasıl hesaplanır?



Evlendikten sonra 1 sene içinde iş verene işten ayrılmak istediğinizi dilekçe ile belirttiğiniz durumda son aylık brüt ücretiniz çalışılan sene sayısına çarpılarak bulunmaktadır. Bu hesaplama yapılırken de çalıştığınız süre içerisinde iş yerinin sizlere sürekli olarak verdiği yemek yardımı ya da aldığınız primlerde dahil edilmektedir.

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesinin hukuki niteliği nedir?

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi’nde kıdem tazminatına hak kazanma şartları belirtilmiştir. Kanun, evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını sadece kadın eşe vermektedir. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi’nde “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır.” denilerek kadın işçiye verilen bu hak açık bir şekilde belirtilmiştir. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Aksi durumda kadın işçi bu haktan yararlanamaz. Kadın işçinin bu haktan yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması şarttır.

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14. maddesi’nde yer alan düzenlemeye göre; evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır.