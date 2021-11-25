Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, SMA tarama testi zorunlu mu olacak?

Evlilik öncesi SMA testleri zorunlu mu oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca, SMA hastalığına ilişkin sorulara karşılık, bu konunun hassasiyetine dikkati çekti.

Tip-1 SMA hastalığının tedavisinde kullanılan en yaygın ilacın nusinersen etken maddeli Zolgensma isimli ilaç olduğunu ve bunun ücretsiz olarak hastalara sağlandığını belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SMA Bilim Kurulu'nu gelecek hafta topluyoruz. Bugüne kadar Zolgensma isimli ilacı üreten firma bize sonuçlarının etkili olduğuyla ilgili bilgileri vermedi. Son 3-4 aydan bu yana özellikle bazı hasta gruplarında faydalı olabileceğiyle ilgili yayınlar çıkmaya başladı. Bu nedenle SMA Bilim Kurulu gelecek hafta toplanmış olacak. Bu ilacın hangi hastalar için kullanılabileceğini, uygunluğunu tespit ederek bunu da ilan etmiş olacağız. Devletimiz hastalarına her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacaktır, bundan emin olabilirsiniz."

SMA ile mücadele ve hastalığın önlenmesi amacıyla buna ilişkin testlerin de evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına alındığını dile getiren Koca, tanı kitlerine ilişkin ihale sürecinin 3-4 haftadan bu yana devam ettiğini, pazarlık usulü gerçekleştirilen ihale sürecinin demo üzerinden 700 kez yapıldığını ve neticelendirildiğini kaydetti.

Bakan Koca, ihalede olması gereken en uygun maliyet noktasına gelindiğini belirtti.

Söz konusu taramaların yenidoğanlarda da yapılacağını söyleyen Koca, "Yenidoğan bebeklerimize de topuktan kan alınarak SMA taramasını yapıyor olacağız. Çünkü bu tedaviyi belirliyor olacak. Özellikle belirti olmadığında, ne kadar erken dönemde tanı konulur erken dönemde tedavi başlanırsa sonuç alabilirliğimiz o kadar fazla olmuş olur. Bu çerçevede erken tanıyı koymak için her doğan bebeğe bu taramayı da yıl bitmeden başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, öksürtme cihazlarının geri ödeme listesine alınmasıyla ilgili SGK nezdinde yazıların yazıldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuyla ilgili olumlu düşündüğünü ve konunun takipçisi olduklarını belirtti.

SMA nedir?

Nadir görülen bir hastalık olan SMA merkezi sinir sistemini ve iskelet kas sistemini etkileyen kalıtsal bir nöron hastalığıdır. Halk arasında Gevşek Bebek Sendromu olarak da bilinir. SMA (spinal müsküler atrofi), omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetini ortadan kaldırır. Bebekler için bir numaralı genetik ölüm nedenidir. Kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır. Vücutta yer alan birçok kası tutarak hareket kabiliyetini etkileyen hastalık, kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürmektedir.