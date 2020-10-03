'Evlilik fazla kilolardan kurtarıyor'

Personal Relationships isimli akademik dergide yayımlanan çalışma, bilinenin aksine bir sonuç ortaya koydu.

Bilim insanları, evliliğin kilo vermenin en iyi yollarından biri olabileceğini ifade etti.

Yapılan yeni bir araştırmada erkek ve kadınların evlenmelerinin ardından fazla kilolarından kurtulabileceği belirtildi.

Araştırma için 20’li yaşlardaki 300’den fazla kişi incelendi.

Evlendiklerinde fazla kilolu olan kişilerin aylar içinde çok daha sağlıklı bir kiloya indiğini ve birçoğunun yeni kilosunu 8 seneye kadar koruduğu, araştırmacılar tarafından tespit edildi.

Daily Mail’in haberine göre; evlendikleri zaman vücut kitle endeksleri iyi durumda olan kişilerin ise evlilik boyunca aynı durumda kaldığı görüldü. Bu sırada tıknaz yapılı bekar kişilerin de kilolarını koruduğu belirlendi.

Araştırmacılar, çalışmaya katılan obez ya da fazla kilolu insanların evlendikten 8 sene sonra hala aynı kiloda olma ihtimalinin yüzde 90’dan fazla azaldığını tespit etti.

Bulgular evliliği teşvik ediyor

Araştırmacılar, bulguların, fazla kilolar ile savaşmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için evliliği teşvik ettiğini söyledi.

Çalışma, Personal Relationships adlı akademik dergide yayımlandı.

California Üniversitesi, Davis’ten araştırmacılar, yeni evlilerin daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinme ve eşlerinin desteğinden faydalanma eğilimi gösterdiklerini bildiriyor.

Independent'in haberine göre; çalışmanın yazarları, vücut kitle endeksi sağlıklı olmayan kişilerin, evlendikten sonra durumlarını iyileştirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu, evliliğin, beliren yetişkinlikte sağlığa fayda sağlıyor gibi göründüğünü yazdı.