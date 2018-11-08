''Evlilik dışı ilişkilerin toplumumuzda yeri yok ki; Aile Bakanlığı destek olsun''

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Şarkıcı Sıla Gencoğlu, gayrimeşru ilişki yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildi. Sıla'nın başvurusu üzerine; Ahmet Kural'a Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk da, Sıla’yı telefonla aradı. Bakan Selçuk, şarkıcıya; "Yanındayız" mesajı verdi. Görüşmede ayrıca "Şiddete sessiz kalmadığı için" Sıla’ya teşekkür etti.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullura; "Gayrimeşru ilişkisinde şiddet gören Sıla'ya, Aile Bakanı'nın destek vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Vatandaşlar ortada aile bağı olmamasına rağmen, Aile Bakanı'nın konuya müdahil olarak ona destek vermesine tepki gösterdi. Gayrimeşru ilişkilerin toplumda yeri olmadığını vurgulayan bir kadın ise şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle gayrimeşru ilişkilerin toplumda yeri yok. Sonuçta evli değiller. Demek ki böyle durumlarda ünlü olmak gerekiyor. Aile Bakanlığı'nın bu konuda destek vermesini tasvip etmiyorum."