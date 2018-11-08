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''Evlilik dışı ilişkilerin toplumumuzda yeri yok ki; Aile Bakanlığı destek olsun''

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullura; "Gayrimeşru ilişkisinde şiddet gören Sıla'ya, Aile Bakanı'nın destek vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:19

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Şarkıcı Sıla Gencoğlu, gayrimeşru ilişki yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildi. Sıla'nın başvurusu üzerine; Ahmet Kural'a Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk da, Sıla’yı telefonla aradı. Bakan Selçuk, şarkıcıya; "Yanındayız" mesajı verdi. Görüşmede ayrıca "Şiddete sessiz kalmadığı için" Sıla’ya teşekkür etti.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullura; "Gayrimeşru ilişkisinde şiddet gören Sıla'ya, Aile Bakanı'nın destek vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Vatandaşlar ortada aile bağı olmamasına rağmen, Aile Bakanı'nın konuya müdahil olarak ona destek vermesine tepki gösterdi. Gayrimeşru ilişkilerin toplumda yeri olmadığını vurgulayan bir kadın ise şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle gayrimeşru ilişkilerin toplumda yeri yok. Sonuçta evli değiller. Demek ki böyle durumlarda ünlü olmak gerekiyor. Aile Bakanlığı'nın bu konuda destek vermesini tasvip etmiyorum."

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 12:19
  1. İstanbul
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk
  3. SILA
  4. ahmet kural

YORUM YAZ

  • AliAli18 dk önce
    O aramayı o bakan kendısı yapmamıstır. bakanın magazın takıp eden bırı oldugunu hıc sanmıyorum. Bunu ısguzar bır danısmanının tavsıyesı uzerıne yapmıstır muhtemelen. Sayın Bakan, bızden soylemesı o danısmandan sıze hayır yok. Sıze yanlıs yaptıranla sızın de ısınız olmasın.
  • Şeref KazanŞeref Kazan24 dk önce
    Olanların tamamıkafirlere yalakalık etmek, onlara şirinfino gibi görünmek, aşağılık kompleksi taşıyancanlılardabaş gösteren emareler
  • ihsanihsan29 dk önce
    bakan yanlış yapıyor fuhuş islamda türk ahlakında varmı yuh yani
  • cumali tomocumali tomo38 dk önce
    duyarlılığından dolayı akit gaztesinden Allah razı olsun
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