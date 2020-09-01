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Gündem Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zannediyorlar ama bu bizim için aynı zamanda gurur verici bir şey..." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 23:10:00 - 2020-09-01 23:30:45
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Kadıköy'de bir mekan çıkışında dayak yiyen ve katil dediği polisi arayarak sığınan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın, o gece yanında evli bir manken olan Pınar Güsar olduğu ortaya çıktı.

15 gün önce arkadaş ortamında tanıştığı manken Pınar Güsar ile barda devricilik oynadığını itiraf eden Barış Atay, baş başa eğlendiklerini ve bundan utanmayacağını itiraf etti.

Evli bir kadınla eğlenmeyi 'gurur verici' olarak tanımlayan Barış Atay "Şu halimizden utanacağımızı falan zannediyorlar ama bu bizim için aynı zamanda gurur verici bir şey..." ifadelerini kullandı.

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