  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Evli çocuklu AGİ ne kadar 2021 | Evli eşi çalışan AGİ ücreti
Ekonomi

Evli çocuklu AGİ ne kadar 2021 | Evli eşi çalışan AGİ ücreti

Bekarlar kaç lira AGİ alacak 2021 | Milyonlarca asgari ücretli çalışanını haftalardır beklediği zam oranı belli oldu. Asgari ücretli çalışanların net maaşlarının ne kadar olduğunu, AGİ’nin ne kadar arttığını araştırmaya başladı. Peki, AGİ ne kadar oldu? | Evli eşi çalışmayan çocuklu kaç lira AGİ alır? | 2021 güncel AGİ tablosu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:51:00 -
Evli çocuklu AGİ ne kadar 2021 | Evli eşi çalışan AGİ ücreti

AGİ Tablosu 2021 | Asgari Tespit Komisyonu bu yılki dördüncü ve son toplantısını yaptı. Toplantının ardından zam oranı açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylelikle asgari ücrete 500 lira zam yapıldı. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Zam oranının açıklanmasının ardından pek çok kişi AGİ’lerin nasıl etkilendiğini araştırmaya başladı. Peki, 2021 AGİ ne kadar?

Evli çocuklu AGİ ne kadar 2021 | Evli eşi çalışan AGİ ücreti

Beklenen asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret zammı işsizlik maaşı, iş görmezlik ödeneği, kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanmasını, yaşlılık maaşını doğrudan etkiledi. Ayrıca asgari ücrete yapılan yüzde 21,56’lık zam AGİ artışını sağladı. İşte, güncel AGİ tablosu:

                                                       2020                      2021

Bekar                                            220,73TL              268,31

Evli eşi çalışmayan                      264,87 TL             321,97  

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu     297,98 TL             362,22

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      331,09 TL            402,47

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      375,23 TL            456,12

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      375,23 TL            456,12

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      375,23 TL            456,12

Evli eşi çalışan                             220,73 TL             268,31

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               253,83 TL           308,55

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               286,94 TL           348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               331,09 TL           402,47

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               353,16 TL           429,30

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               375,23 TL           456,12

Net maaş brüt maaş farkı | Brüt maaş nedir?
Net maaş brüt maaş farkı | Brüt maaş nedir?

Ekonomi

Net maaş brüt maaş farkı | Brüt maaş nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

Koronavirüs pandemisi sürecinde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı olmayanları vatan haini ilan etti. ..
Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans
Gündem

Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans

Balkan Türklüğünün asırlık çınarı Osman Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Türk dünyasının büyük şansı. Onun sayesinde Türkiye lider ülke" ..
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor
Gündem

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor

27 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay