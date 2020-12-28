AGİ Tablosu 2021 | Asgari Tespit Komisyonu bu yılki dördüncü ve son toplantısını yaptı. Toplantının ardından zam oranı açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylelikle asgari ücrete 500 lira zam yapıldı. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Zam oranının açıklanmasının ardından pek çok kişi AGİ’lerin nasıl etkilendiğini araştırmaya başladı. Peki, 2021 AGİ ne kadar?

Evli çocuklu AGİ ne kadar 2021 | Evli eşi çalışan AGİ ücreti

Beklenen asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret zammı işsizlik maaşı, iş görmezlik ödeneği, kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanmasını, yaşlılık maaşını doğrudan etkiledi. Ayrıca asgari ücrete yapılan yüzde 21,56’lık zam AGİ artışını sağladı. İşte, güncel AGİ tablosu:

2020 2021

Bekar 220,73TL 268,31

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL 321,97

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL 362,22

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL 402,47

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL 456,12

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL 456,12

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL 456,12

Evli eşi çalışan 220,73 TL 268,31

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL 308,55

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL 402,47

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL 429,30

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL 456,12