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Evlerini ve ağaçları saran tırtıllarla mücadele ediyorlar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllarla mücadele ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:14
Evlerini ve ağaçları saran tırtıllarla mücadele ediyorlar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllarla mücadele ediyor.


Son 3 yıldır sayıları giderek artan tırtıllar, ev ve bahçelerde büyük problemlerin yaşanmasına neden oluyor. Bahçelerdeki meyve ağaçlarına dadanan tırtıllar birçok ağacın kurumasına neden oldu. Evlerin dış cephe duvarlarını da kaplayan tırtıllarla mücadele eden vatandaşlar, evlerinin içine kadar giren bu sürüngenleri süpürge ile temizliyor.



Tırtıl yüzünden evini taşıdı


İlaçlama yapılmasına rağmen bir süre sonra tekrar problem oluşturan tırtıllarla ilk defa karşılaşan vatandaşlar ise şaşkınlık yaşıyor. Tırtılların sağlık problemlerine neden olabileceğini bilmediklerini söyleyen Tayfun Balıkçı isimli vatandaş, son 3 yıldır bu problemi yaşadıklarını dile getirdi. Evlerine kadar giren tırtıllar için bir çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Balıkçı, bir arkadaşının tırtıllarla mücadele edemediği için evini bırakarak Balıkesir Ayvalık’ta bulunan yazlığına gittiğini söyledi.



“Tırtıllarla süpürgelerle mücadele eder hale geldik”


Evlerin neredeyse yaşanılmaz hale geldiğini kaydeden Tayfun Balıkçı, “Bu tırtıllar 3 senedir yayılmaya başladı ve her sene de artıyorlar. 36 mahallemiz var. Bu mahallemizde her bahçede, her ağaçta tırtıllara rastlamaktayız. Bu tırtıllar önce dut ağaçlarına dadanmaya başladı. Bunlar daha sonra yayıldıkları kiraz ve benzeri ağaçları da kurumuş hale getirdiler. Daha sonra da evleri sardılar. Evler neredeyse yaşanamaz hale geldi. Gördüğünüz gibi süpürgelerle mücadele eder hale geldik. Bununla ilgili bilimsel bir kurulun araştırma yapması, insan sağlığına zararlarının olup olmadığını araştırması gerekiyor. Bu tırtıllar çoğalmaya başladılar ve önümüzdeki yıl da ne olacağı belli değil” dedi.



“Hemen hemen her evde bu tırtıl sorunu var”


Bu konuda yetkililerin harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Balıkçı, “Bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Son 3 yıldır bu tırtıl vakası ile karşılaşıyoruz. Hemen hemen her evde bu tırtıl sorunu var. Ağaçlarda hiç yaprak kalmadı diyebiliriz. Bugün aradığım bir arkadaşım tırtılların evini sardığını, artık mücadele edemediği için Ayvalık’taki yazlığına kaçtığını söyledi. Biz bu hayvanları ilk defa gördük. Uzun tüyleri var. Ne gibi sağlığa zararları var, kimyasal bir şey yayıyor mu konusunda bilgimiz yok. Biz bilim adamı değiliz. Bununla ilgili bir kurul kurulmasını talep ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü, belediyeler var. Bu insan sağlığını tehdit edebilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:14
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