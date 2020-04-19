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Aktüel

Evlerine kapanan site sakinlerine evli çiftten açık hava konseri

Antalya’da evli bir çift, site bahçesine kurdukları sistemle evlerinde sıkılan site sakinleri için açık hava konseri verdi.

2020-04-19 16:46:59 -
Evlerine kapanan site sakinlerine evli çiftten açık hava konseri

Antalya’da evli bir çift, site bahçesine kurdukları sistemle evlerinde sıkılan site sakinleri için açık hava konseri verdi. Müzik ziyafeti veren çifte, evlerindeki vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak alkışlarla destek verdi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Antalyalılar evlerine kapandı. Konyaaltı ilçesinde evli bir çift ise, 65 yaş üzeri oturanların ağırlıklı olduğu bir sitede evlerinde canı sıkılan vatandaşlar için açık hava konseri verdi. Site bahçesine ses sitemi kuran çift, müzik eşliğinde şarkı ve türküler söyleyerek site sakinlerini coşturdu. Müzik ziyafeti veren çifte, evlerindeki vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak alkışlarla destek verdi.


Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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