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Yerel Evlerinde zehir üretimi yapan zanlılar paketlendi
Yerel

Evlerinde zehir üretimi yapan zanlılar paketlendi

Yeniakit Publisher
2024-08-08 13:48:00 -
Evlerinde zehir üretimi yapan zanlılar paketlendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak içki üretimi yapılarak piyasada satan 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde Seyitgazi ilçesinde evlerinde kaçak içki üretimi yapan iki şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 5 litre viski, 18 litre rakı, 1,2 kg anason aroması, 35,5 litre etil alkol, 1 adet alkolmetre, 2 adet damıtma düzeneği ve 28 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan soruşturma başlatıldı.

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Kaçak ve Sahte Alkol Uygulaması

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