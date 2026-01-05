Evleri yanan baba ile kızı, birbirlerine sarılarak ağladı
Antalya’da ters dubleks dairede çıkan yangında büyük panik yaşayan Halil Kösedağ, eşi ve kızı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında baba ile kızının ağlayarak birbirlerine sarıldığı anlar, görenleri de üzdü. İçeride kalan muhabbet kuşu da kafesiyle çıkarılırken kaçtı.
Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ters dubleks giriş katında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede dairenin içini duman kaplarken, ev sahibi Halil Kösedağ, eşi ve kızı panik yaşadı. Kösedağ çiftiyle kızları, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yangına müdahale edip, kontrol altına aldı. Daha sonra Kösedağ'ın eşi içeri girip, kafesindeki muhabbet kuşunu da dışarı çıkardı. Kuş, güvenli noktaya çıkarılırken kafesten kaçıp uzaklaştı.
Yangında korku yaşayan Halil Kösedağ, eşi ve kızı, gözyaşlarına boğuldu. Aileyi, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Halil Kösedağ, korkan kızına sarılıp uzun süre teskin etti.