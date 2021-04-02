Evleri ateşe verip kaçtılar
Siirt'te kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar metruk evleri ateşe verip kaçtı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi İsmet Aydın Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil metruk ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.
Evi yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ev kullanılamaz hale geldi.
Polis, olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.