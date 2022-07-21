Evlere şenlik savunma! Fatma Kaplan Hürriyet böyle paçayı sıyırmaya çalıştı

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) konusuna ilişkin evlere şenlik bir savunmada bulundu. Araç alım satımına ilişkin ortaya atılan iddialara cevap vermek üzere basın toplantısı düzenleyen CHP'li Hürriyet, KEV tartışmalarına da değindi.

Utanmadan kendini savundu

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in 1995 yılında Veysi Adnan Yavuz isimli bir avukatın yanında staj yaptığı ve bu avukatın Kocaeli Eğitim Vakfı ile ilgili davalarına baktığı ortaya çıkmıştı. Baştan iddiaları inkar eden CHP'li Hürriyet, belgelerin ortaya çıkmasının ardından adeta güldüren bir savunma yaptı. CHP'li başkan o dönem henüz avukat olmadığını, asıl avukat Veysi Adnan Yavuz'un yetki belgesiyle bu davalara girdiğini itiraf etmek zorunda kaldı. CHP'li Hürriyet, "Ben KEV’in doğrudan avukatı değildim. Bunu da açıkladım. Sonra pat diye bir belge çıkardılar ve ‘Yalan söylüyorsunuz’ dediler. ‘İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in inkar ettiği ve KEV’in avukat olduğunu gösteren belge’ dediler. Ben teşekkür ediyorum ve bu muhalefete can kurban. Bu belge beni doğrulamış. Belge’de KEV’in avukatı Veysi Adnan Yavuz yazıyor. Veysi beyin yanında çalışırken girdiğim dosyalardan bir tanesi. Asıl avukat Veysi Adnan Yavuz’dur. Ben de onun yetki belgesiyle girdiğim birçok davadan bir tanesi." ifadesini kullandı.

İnkar edilmez avukatlık ilişkisi

13 yaşında adeta avukat olup Veysi Adnan Yavuz’un yanında staj yapan Hürriyet, ekip halinde iş yaptıklarını itiraf etti. Her hukukçunun bileceği gibi hukukta staj da yapılsa, vekaleten avukatlık da yapılsa bunun resmi bir avukatlık işi olduğunu ise gizlemeye çalışan Hürriyet, staj yapılan avukatlık vasıtası ile de yapılsa, dosyada vekalet olduğu durumda bunun bir avukatlık ilişkisi olduğunu perdelemek istedi.