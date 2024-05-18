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Yerel Evlere dadanan hırsız enselendi
Yerel

Evlere dadanan hırsız enselendi

Yeniakit Publisher
2024-05-18 17:59:00 -
Evlere dadanan hırsız enselendi

Denizli’de 5 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli’de 2023 yılından itibaren meydana gelen 5 farklı ikamet hırsızlığında toplamda 9 bin 2000 TL para, altın ve kurusıkı tabanca çalan ve 2 ayrı konut dokunulmazlığı ihlali suçunun faili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafında kıskıvrak yakalandı. Konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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