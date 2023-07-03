Evlerdeki yetersiz ısı yalıtıma servet gitti

Türk Ytong Genel Müdürü Tolga Öztoprak, TÜİK tarafından yayınlanan ‘Yoksulluk ve Yaşam Koşulları Araştırması’ rakamlarını yıllardır yakından takip ettiklerini belirterek, “Geçen zaman içerisinde üzülerek görüyoruz ki, evlerdeki yalıtım sorunlarının çözümünde yeterince yol alınamıyor. Konutların yaklaşık üçte birinde ısı yalıtımı, rutubet, küf ve çatı sorunları yaşanıyor. Binalarda ısı yalıtımı konusunda 60 yıldır öncü çalışmalar yürüten bir şirket olarak, bu konuyu önemsiyor, ürünlerimizin ısı yalıtım değerlerini artırmak için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Yakın zamanda bu çalışmaların ürünü olan yeni bir duvar malzemesi tanıttık. Binanın dış duvarlarında kullanılan Ytong 0,08 isimli yeni duvar blokumuz standart gazbetonlara göre yüzde 40 daha fazla ısı yalıtımı sağlıyor ve yüzde 20 daha hafif” ifadelerini kullandı.

Evleri ısıtma ve soğutma için 40 milyar dolar ödüyoruz

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğuna ve geçtiğimiz bir yıl içerisinde enerji ithalatının yüzde 91 oranında artarak 97 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Tolga Öztoprak “Ülkemizin ödediği enerji faturasını azaltmak için enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf imkanlarını geliştirmek zorundayız. Dış ülkelere ödediğimiz 97 milyar doların yaklaşık 40 milyar dolarını sadece evlerimizi ısıtmak ve soğutmak için kullanıyoruz. TÜİK verilerine göre yaklaşık 29 milyon kişi konutunda yetersiz yalıtımdan kaynaklanan ısınma sorunu yaşıyor. Sıfıra yakın enerji ile evlerimizi ısıtabilecek imkanlara sahip olduğumuzu düşünürsek, önümüzde yapılacak çok fazla iş olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.