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Ekonomi Evlerdeki atıl malzemeler ekonomiye kazandırılıyor
Ekonomi

Evlerdeki atıl malzemeler ekonomiye kazandırılıyor

Ev hanımları atölyede cam, plastik, eskimiş kumaş parçası gibi kullanılmayacak durumdaki malzemelerden tablo, çanta, oyuncak, süs ve ev eşyası yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 12:07:00 -
Evlerdeki atıl malzemeler ekonomiye kazandırılıyor

Atıkları yeniden ekonomiye kazandıran kadınlar, düzenlenen sergi ve festivallerde ürünlerini satarak aile bütçesine de katkı sağlıyor. Atölyenin usta öğreticisi Berrin Fetullahoğlu, düzenlenen kursla kullanılmayacak durumdaki malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılmasının ve kadınlara meslek öğretmenin amaçlandığını söyledi. Kursa katılan kadınların evlerindeki malzemeleri farklı ürünlere dönüştürdüklerini anlatan Fetullahoğlu, şöyle konuştu: “Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açtığımız atölyede evde atıl eşyaları çeşitli aşamalardan geçirerek yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Tadilat ve boyama gibi çalışmalar yapıyoruz. Sosyalleşme aracı olarak gördüğümüz atölyede ev hanımlarıyla fikir birliği içerisinde üretiyoruz.”

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