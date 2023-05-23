Evlenmek isteyen gençle Erdoğan arasında müthiş diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Programda söz alan Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Necati Işık, "Bu şarkı burada bitmez" albümünü çok sevdiğini, telefondan dinlediğini belirterek, "Tabii sizin favoriniz 'Zindandan Mehmed'e mektup' onu biliyorum, kimseye vermiyormuşsunuz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, bunun üzerine, "Hepsi de favorim. Çünkü 10 şiir, onları bayağı seçerek yaptık. Cezaevine girmeden önce onu yapmıştık. Yani o şiirlerin hepsi hakikaten severek, inanarak okuduğum şiirlerdi ve hala da severim. Burada da tabii 'Zindandan Mehmed'e mektup' benim favorilerimden bir tanesi. Çünkü Üstad'ın şiiri olur da favori olmaz mı?" diye konuştu.

Albümden "Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair" şiirini sevdiğini söyleyen Işık'a, Erdoğan "O da güzel." dedi.

Işık'ın, Erdem Beyazıt'ın şiirin sonunda "Can kuşum, umudum, canım sevgilim." dediğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Orası çok duygulu." yorumunu yaptı.

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Güldüren evlilik muhabbeti

Bunun üzerine, "Evet çok duygulu. Ben de duygulu bir yere geleceğim. 150 bin liralık evlilik paketi vaadiniz var, malum. Vadesi de güzel, ödemesiz olması da güzel." diyen Işık'a, Erdoğan "Bekarsın galiba." sorusunu yöneltti.

Bekar olduğunu söyleyen Işık, "Sayın Cumhurbaşkanım, hayır işte de acele etmek lazım. Ben Meclis'teki güven oyu alındıktan hemen sonra bunun acilen çalışılmasını arz ediyorum. Az önce de dedim ilk başta siz bana desteği verirseniz maaş var, oradan ben devam edeceğim. Bir de bizim müstakbel kayınbaba sizi çok seviyor. Yani onu, bu garibi sevindirir de bir isterseniz." diyerek, Erdoğan'dan sevdiği kızı babasından istemesini talep etti.

Başkan Erdoğan'ın, "İsteriz be. Gökten ne yağar ki yer kabul etmez." sözleriyle karşılık vererek, "Hani bir yanlış yapmaz değil mi?" diye sorduğu Işık, "Yapmaz efendim. Ordulu, sizi çok seviyor. Karadenizli, ben de Konyalıyım. İki taraf da zaten ziyadesiyle muhabbetli efendim." diye konuştu. Erdoğan da "İnşallah hayrolsun bakalım." dedi.