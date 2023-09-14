Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsatı kaçırmasın: Züccaciye fuarı İstanbul'da açıldı

İSTANBUL

Züccaciyeciler Derneği'nin (ZÜCDER) desteğiyle düzenlenen 33. Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Sektörünün dünyadaki 3'üncü, Avrupa'daki 2. büyük fuarı olan etkinlikte, 150'den fazla ülkeden 1200 marka ile 45 bin kişi bir araya gelecek.

Züchex'te, 100 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip 14 salonun tamamı dolarken, fuarın bahçesine açılacak stantların tamamı da tükendi.

Fuarın açılış törenine, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Züccaciye Meclisi Başkanı Murat Kolbaşı katıldı.

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ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, açıl töreninde yaptığı konuşmada, 2022'de toplam 6,12 milyar dolar ihracata karşılık 1,47 milyar dolar ithalat yaparak sektörün 4,65 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirtti.

Öksüz, Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduklarını, bu yıl da hedeflerinin 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız felaketler neticesinde ihracatımızda düşüşler meydana gelse de ihracatımızda geçen yılın üzerinde bir performans sergiliyoruz. Züchex ile de en az 2 milyar dolarlık bir iş hacminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Züccaciye ve mutfak eşyaları sektörümüzde Türk üreticisi ürün kalitesi ve hizmet anlamında güzel bir noktaya ulaşmıştır. Bugün 'Made in Türkiye' birçok pazarda tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Hedefimiz ise Türkiye'yi dünyanın ilk 5 züccaciye ihracatçısı ülke konumuna getirmek."

- "Türkiye, ABD'nin 14. tedarikçisi"

ABD pazarından daha fazla pay alınmasına dikkati çeken Öksüz, dünya züccaciye ithalatının yüzde 28'inin elinde olduğu Amerika pazarında Türkiye'nin payının yüzde 1'in altında olmasının ABD'yi hedef pazar yaptığını söyledi.

Öksüz, ayrıca Kanada, Hong Kong ve Japonya gibi dünyanın en büyük ithalatçılarına yüzde 1'in altında kalan ihracat payının, bu ülkelere ihracatta ağırlık verilmesi gerektiğinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünya ithalatçıları listesinde ilk sırada yer alan ABD, Türkiye ihracat pazarları içerisinde ortalama mesafenin en uzak olduğu ülkelerden biridir. 160 milyon dolar seviyelerinden kademeli olarak artan ihracat, en yüksek değer olan 298 milyon dolar seviyesine 2021'de ulaşmıştır. 2018-2022 yılları arasındaki yıllık ortalama değişim oranı yüzde 16 olurken, 2021-2022 yılları arasındaki değer yüzde 4 azalarak, ihracatımız 286,3 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Türkiye, Avrupa'daki rakiplerden İtalya, Almanya ve Fransa'dan sonra ABD'nin 14. sıradaki tedarikçisidir."

- "Dış ticaret fazlası hedefi yaklaşık 5 milyar dolar"

Geçen yıl 226 ülkeye yapılan 6,12 milyar dolar ihracatın yüzde 8,25 pay ve 505,6 milyon dolarının Birleşik Krallık'a gerçekleştirildiğini ve Almanya, İtalya, Fransa ve İsrail'in de önemli ihracat yapılan ülkeler olduğunu aktaran Mesut Öksüz, 139 ülkeden toplamda 1,4 milyar dolar değerindeki ithalatta, Çin'in yüzde 49,63 pay ve 731,4 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Öksüz, "Almanya, Malezya, Romanya ve İtalya da önemli ithalat yaptığımız ülkeler arasındadır. 2023 Ocak-Haziran döneminde TÜİK verilerine göre 1,74 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Yıl sonuna kadar ise dış ticaret fazlasının yaklaşık 5 milyar dolar olması hedefleniyor." diye konuştu.

Mesut Öksüz, düzenlenen fuarın hedefleri için katkı sunacağını ifade ederek, "Yine dünyanın en büyük ihracatçısı Çin de hedef pazarlarımızdan biri. Kaliteli ürünlerimizde bu pazarı da büyütme hedefimiz var. Yıl içerisinde Çin'de sektörümüze yönelik yapılan fuarda ilk kez Türkiye adına ayrı bir alanda yer almamız, sektörümüzün bu pazardaki çabalarını gösteriyor." görüşlerini bildirdi.

Fuar, 17 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.