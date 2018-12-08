THY- Euroleague
0553 313 94 23

Evleneceklere devletten 65 bin TL

Devletten evlenecek olanlara destek gelmeye devam ediyor. Yeni yasayla çeyiz katkısı 7 bin 500 lira, konut desteği 25 bin liraya çıkarıldı. Eşler, her iki destekten ayrı ayrı yararlanıp toplamda 65 bin lira hibe alabiliyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:50
Evleneceklere devletten 65 bin TL

Evlilik hayali kuranlara devlet kolaylık sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması yapılan son düzenlemeyle daha da cazip hale geliyor. 

Ayrı ayrı yararlanılıyor

Konut alacak gençlere devlet katkısında üst limit önceki gün Meclis'e sunulan yasayla 25 bin liraya çıkarılacak. Böylece 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktirene ev alırken devlet de 25 bin lira karşılıksız para verecek. Söz konusu düzenlemeden çiftler ayrı ayrı faydalanarak, 25'er bin lira alabilecek. 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunuyor. 

Yüzde 25 destek

Eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak.

7 bin 500 liraya çıktı

Çeyiz desteği de 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Böylece toplamda 65 bin lira devlet desteği elde edilebilecek.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 09:53
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takasbank SWAP Piyasası'nda merkezi karşı taraf hizmeti de sunacak
    1. Takasbank SWAP Piyasası'nda merkezi..
    2. Hollywood oyuncusu, Hatice Cengiz'e ne..
    3. İtalya'da gece kulübünde izdiham
    4. Paris'te gösteriler öncesi 32 kişi..
    5. FETÖ'nün şeytani planı deşifre oldu!..
    6. Meteoroloji'den son dakika açıklaması..
    7. ‘Torba’ dolusu müjde
    8. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    9. Yaylada mahsur kalan Yörüklerin yolu..
    10. Seyyar satıcıdan aldı, 500 bin lira..
    11. AK Parti Giresun ilçe belediye başkan..
    12. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'a konuk..
    13. VDMK ihracına yoğun talep
    14. İnternette güvenli alışveriş dönemi
    15. Trump'ın eski avukatına 63 aya kadar..
    16. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde..
    17. Kurum: Büyük bir sanat ve mimari..
    18. Fransa'da gösterisi öncesi gözaltılar..
    19. KOBİ’lere milyonluk destek
    20. AK Parti Muğla ilçeleri belediye..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer