Evleneceklere devletten 65 bin TL

Evlilik hayali kuranlara devlet kolaylık sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması yapılan son düzenlemeyle daha da cazip hale geliyor.

Ayrı ayrı yararlanılıyor

Konut alacak gençlere devlet katkısında üst limit önceki gün Meclis'e sunulan yasayla 25 bin liraya çıkarılacak. Böylece 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktirene ev alırken devlet de 25 bin lira karşılıksız para verecek. Söz konusu düzenlemeden çiftler ayrı ayrı faydalanarak, 25'er bin lira alabilecek. 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunuyor.

Yüzde 25 destek

Eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak.

7 bin 500 liraya çıktı

Çeyiz desteği de 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Böylece toplamda 65 bin lira devlet desteği elde edilebilecek.