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Evlendikten 1 ay sonra şehadete erdi

Kuzey Irak'ta görevi sırasında arama tarama sonucu mayının patlamasıyla şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in 1 aylık evli olduğu ortaya çıktı.

30 Eylül 2018 Pazar 14:42
Evlendikten 1 ay sonra şehadete erdi

Hakkari’de bulunan birlikte görevli olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir, Kuzey Irak’ta yapılan arama tarama faaliyeti sırasında mayının patlaması sonucu şehit olmuştu. Sakaryalı olduğu öğrenilen Özdemir’in Hendek ilçesine bağlı Aktefek Mahallesi'ndeki evine ateş düştü.

Sakarya’ya gönderilen şehit Özdemir'in naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Aktefek Karadere Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenazeye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kara Kuvvetleri Komutanlığını temsilen İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı. Şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 14:42
  1. Hakkari
  2. Sakarya
  3. Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir
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  5. şehit
  6. şehadete erdi

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