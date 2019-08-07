Evlatlarınızın gelecekte mutlu yetişkinler olması için neler yapmalısınız?

Her anne, baba evladının sağlıklı ve mutlu bir yetişkin olduğunu görmek ister. Özellikle küçük yaşlarda hırçın olan çocuklara sahip olan anne-babalar evlatlarının gelecekte nasıl bir birey olacağını düşünür, taşınır. Evlatlarınızın gelecekte nasıl bir yetişkin olacağı ise çocuk yaşta onları yönlendirdiğiniz alanlarla doğru orantılıdır. Örneğin hırçın bir çocuğunuz var. Evladınızın sakinleşmesi için yüzme sporuyla tanıştırdınız. Bu davranış çocuğun hem o dönemki davranışlarını şekillendirir hem de gelecekte daha huzurlu bir yapıya sahip olmasına yardım eder.

Peki, geleceğin mutlu yetişkinlerini yetiştirmek için çocuklar nasıl yönlendirilmeli?

Günümüzde çocukların büyük bir kısmı dört duvar arasında büyüyor. Çocukların sosyalleştikleri tek alan ise ne yazık ki 'internet'... Sabahtan akşama kadar video izleyip, bilgisayar oyunu oynayan çocuğun mutlu olmasını beklemeniz son derece zor. Çocuğunuzun yaşamı boyunca mutlu olması için onu ikinci bir dil öğrenmeye yönlendirebilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalar küçük yaşta yabancı bir dil öğrenen çocukların gelecekte çok daha mutlu yetişkinler olduğunu saptamıştır. Daha öncede belirttiğimiz gibi yüzme sporu hem çocukları sakinleştirir hem de mutlu olmasına vesile olur. Bilim insanları yüzme sporunun beyin sağlığını koruduğunu hatta zihni geliştirdiğini belirtiyor. Bu nedenle mutlu yetişkinlik dönemi için küçük yaşta çocukların yüzme sporuyla tanışmaları gerekiyor.

Şarkı söyle, dans et

Küçük yaşta enstrüman çalmayı ya da dans etmeyi öğrenen bir çocuk da gelecekte çok daha mutlu ve başarılı olur. Böyle insanlar mutsuz anlarında hobilerine sarılır ve depresyonun 'daveti'ne kulak asmazlar.

Doğa sevgisi

Yabancı dil eğitimi ya da dans eğitimi maddi olarak sizi zorlayabilir. Çocuğunuzun gelişimi için özel eğitimlere servet akıtmanıza hiç gerek yok. Bu tip eğitimler belediyeler tarafından ücretsiz sağlanıyor. Ama siz yine de farklı bir şey arıyorsanız; evladınıza doğa bilincini aşılayabilirsiniz. Doğayı koruması için yetiştirdiğiniz evladınızla bazı günler elinize bir poşet alarak deniz kenarlarını ya da ormanlardaki çöpleri toplayabilirsiniz. O da zor geliyorsa ev temizliğinde evlatlarınız size yardımcı olabilir. Bu yaşta temizlik ve yemek pişirme sırasında ebeveynlerine destek olan çocuklar gelecekte hem mutlu olurlar hem de hayatın sorumluluklarını eşleriyle daha iyi paylaşırlar.

Kitap okuma alışkanlığı

Kitap okumak insanı tahmin ettiğinizden çok daha mutlu eden bir alışkanlıktır. Mutlu olduğunuzda ya da kaygılı durumlarınızda kitaplar sizi huzur dolu bir yolculuğa çıkaracaktır.