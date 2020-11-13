Evlatlarımızı ‘doğru adreste’ bekliyoruz

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, "Evlatlarımız gelene kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Doğru adresteyiz" dedi. Arslan, 6 yıldır görmediği kızı Aysun’u çok özlediğini anlatarak, şöyle konuştu: "Canımdan can götürdüler. Can parçamdı, ciğerimi söküp götürdüler. Evlatlarımızı kandırdılar, götürdüler. Hepsi gariban çocuklar. Hiçbiri kendi iradesiyle gitmemiş. 13, 14,15 yaşındaki çocuklar ne anlar o yollardan. Beyinlerini yıkayıp götürdüler" Arslan, kızına seslenerek, "Eğer beni görüp, duyuyorsan, hepiniz kaçıp gelin. Artık bu özlem, bu evlat acısı yeter" diye konuştu.



Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Necmettin için gelerek eylem yapan anne Kübar Ötken ise oğlundan hiçbir haber alamadığını aktardı. "HDP onları kandırdı, dağa götürdü. Çocukların hepsinin dönmesini istiyoruz. Artık yeter, bu acıya dayanamıyoruz. Çocuklar evlerine dönsün" ifadelerini kullanan Ötken, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.