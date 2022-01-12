  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Devletin adaletine sığın!
Gündem

Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Devletin adaletine sığın!

Diyarbakır'da, 7 yıl önce, 19 yaşında terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Macit için evlat nöbetini sürdüren Seyfetulllah Taşkın, "Çocuğum eğer beni duyuyorsa sadece kardeşlerini düşünsün. Çık gel, devletin adaletine sığın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 13:26:00 -
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Devletin adaletine sığın!

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 863 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 2015'te 19 yaşındayken, kaçırıldığını belirttiği Macit için Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetini sürdüren Seyfetullah Taşkın, oğlunun HDP aracılığıyla kandırılıp, dağa kaçırıldığını söyledi.

Taşkın, "Oğlum dönene kadar eylemime son vermeyeceğim. Rabb'im oğlumun kaçırılmasına sebep olanların ocağını İnşallah yakar. Çocuğum eğer beni duyuyorsa sadece kardeşlerini düşünsün. Çık gel, devletin adaletine sığın" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay