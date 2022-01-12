Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Devletin adaletine sığın!

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 863 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 2015'te 19 yaşındayken, kaçırıldığını belirttiği Macit için Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetini sürdüren Seyfetullah Taşkın, oğlunun HDP aracılığıyla kandırılıp, dağa kaçırıldığını söyledi.

Taşkın, "Oğlum dönene kadar eylemime son vermeyeceğim. Rabb'im oğlumun kaçırılmasına sebep olanların ocağını İnşallah yakar. Çocuğum eğer beni duyuyorsa sadece kardeşlerini düşünsün. Çık gel, devletin adaletine sığın" diye konuştu.