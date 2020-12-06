  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Evlat nöbetindeki ailenin evine kundaklama girişimi
Aktüel

Evlat nöbetindeki ailenin evine kundaklama girişimi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin eyleminde yer alan Ayşegül Biçer'in Bağlar ilçesindeki evi kundaklanmak istendi - Anne Ayşegül Biçer: - "Evladımı istiyorum. Onlar buna karşı tehditlerle cevap veriyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:38:33 -
Evlat nöbetindeki ailenin evine kundaklama girişimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin evi kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmaya çalışıldı.

Bağlar ilçesinde oturan anne Ayşegül Biçer gazetecilere yaptığı açıklamada, 03.00 sıralarında önce bir ses duyduklarını ve sonrasında kızının yanık kokusu aldığını belirtti.

Onun ikazının ardından odaları kontrol ederken oturma odasında ateş olduğunu fark ettiğini ve eşiyle müdahalede bulunduğunu aktaran Biçer, "İki dakika daha geciksek perdeler tamamen alev alsa yangını engelleyemezdik. Klima motorunun patlaması yanmamıza yeterdi." ifadelerini kullandı.

Biçer, HDP İl binası önünde oturma eylemine başladıklarından beri defalarca tehdit aldıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Tehditlere rağmen mücadeleyi devam ettiriyoruz. Artık bu gece son noktaya geldi. Bunu bize yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu son teşebbüs oldu, girişimde bulundular. Çok şükür ki başaramadılar. Fark ettik. Demek ki verilmiş sadakamız varmış. Biz Rabb'imize ve güçlü devletimize havale ediyoruz. Gerekeninin yapılacağına da inanıyoruz."

Olayın ardından güvenlik güçlerine haber verdiklerini dile getiren Biçer, "Sonucu bekleyeceğiz bakalım failler kim? Evladımı istiyorum. Onlar buna karşı tehditlerle cevap veriyor. Ben bir anneyim. Hepinize yetecek bir yüreğim var, buna emin olun." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı Imran Han'dan
Dünya

Pakistan Başbakanı Imran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" ve "Yunus Emre" açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan'da Diriliş Ertuğ..
İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama
Gündem

İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama

Tüm dünyayı sallayan Türkiye'nin yerli İHA'ları ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'da bulunan üretim tesisleri yakınında çekiml..
Asya devinden Türkiye açıklaması!
Ekonomi

Asya devinden Türkiye açıklaması! "Ortaklığa büyük önem veriyoruz"

Japonya Uluslararası İnşaat Birliği Başkanı Kenji Hasuwa, "Türk-Japon ortaklığında mevcut iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem veriyoru..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay