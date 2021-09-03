Evlat nöbetinde 3. Yıl! Allah, Akit’ten razı olsun

Oğuzhan Gültekin Ankara

Anne Hacire Akar’ın Diyarbakır HDP İl Binası önünde fitilini ateşlediği evlat nöbeti 3’üncü yılına girdi. Nöbete başladıkları ilk günkü kararlılığın devam ettiğini söyleyen Türkan Mutlu, “Allah önce devletimizden sonra da sizden razı olsun. Bize en büyük desteği siz verdiniz. Sesimizi dünyaya duyurmamıza yardımcı oldunuz. Bize destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Burada nöbet tutan bütün anneler evlatları için mücadele vermeye devam edecek. Yağmur demeden, çamur demeden her türlü zorluğa rağmen evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Burada yalnız olmadığımızı da biliyoruz. Bu saatten sonra da bizi bu eylemden vazgeçiremezler. PKK’yı yıkacağız, evlatlarımızı da almadan gitmeyeceğiz. Verdiğiniz destek sayesinde her geçen gün biraz daha güçleniyoruz. Burada onlarca anne evladına kavuştu, onlarca örgüt üyesi PKK’dan kaçtı. Bunların hepsi sizden aldığımız güç sayesinde oldu. Burada 234 anne var. Bütün anneler adına size teşekkür ederim. Biz sadece yavrularımızı istiyoruz. Bu eylem devam ettikçe sizin de bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Bizim size sonuna kadar ihtiyacımız var” dedi.

Akit bizi yalnız bırakmadı

“Buradaki tüm anneler evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor” diyen İmmihan Nilifırka da, “Oğlumun aklını çeldiler. Onu dağa kaçırdılar. Üniversite de çok başarılı bir öğrenciydi. Hepimizin içi yanıyor. Burada çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah sizin verdiğiniz destekle, devletimizin gücüyle yavrularımızı o beladan kurtaracağız. Yeni Akit olarak bizi yalnız bırakmayın. Allah sizden razı olsun. Buralara geldiniz bizi yalnız bırakmadınız. 3 yıl değil 3 bin yıl da sürse biz burdayız. Sizin de bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. HDP’liler nöbet tuttuğumuz iki sene içerisinde bize çok şeyler yaptı. Bizi kışkırtmaya çalıştı, korkutmaya çalıştı. Ama biz yılmadık. Sizden ve devletimizden aldığımız güçle bunlara direndik” ifadelerini kullandı.

2 yılda 32 aile evladına kavuştu!

Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

Hacire Akar’ın başlattığı evlat nöbetinde 3’üncü yılına girilirken bu süre zarfı içerisinde 32 aile evladına kavuştu. Annelerin kararlı duruşu, HDP’nin İl Başkanlığı binasını kapatmasına neden oldu. Ayrıca, terör örgütü PKK ise aileleri eylemlerinden vazgeçirmek için her yolu denedi.

Diyarbakır anneleri, evlerine giderken veya çarşıda dolaşırken terör örgütünün türlü tehditlerine maruz kaldı.

