Evlat nöbeti Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı

Hasan Eğrigöz Ankara

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine evlerinde devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında kendi evlerinde HDP’ye ve PKK’ya lanet ederek, çocuklarını isteyen acılı aileler Akit’e konuştu.

Her yerde HDP’ye karşıyız

Aylarca Diyarbakır’da HDP önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemi yapan Nazlı Sancar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Van’daki evinde oturma eylemini sürdürdüğünü ifade ederek, “Şu anda Van’daki evimde oturma eylemimi sürdürüyorum. Her ne olursa olsun çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu koronavirüs gider gitmez eylemimize kaldığımız yerden HDP önünde devam edeceğiz. Biz eylemimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Buna hiçbir şey engel olamaz. Biz her yerde nöbet tutarız. Yerin önemi yok her yerde HDP’ye karşıyız” diye konuştu.

Vazgeçmeyeceğiz

İstanbul’dan gelerek 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için aylardır Diyarbakır’da evlat nöbet tutan acılı anne İmmihan Nilifırka, koronavirüs tehlikesinin ardından İstanbul’daki evine dönerek nöbete orada devam ediyor. Gazetemize yaptığı açıklamada ise, “Zorunlu olarak evlerimizdeyiz. Evlat nöbetinden vazgeçmedik. Tam tersi ülkemizin dört bir yanına yaydık. Diğer arkadaşlarımla konuşuyorum hepsi bir yerlerde nöbet tutuyor. HDP koronavirüsten dolayı eylemi bırakacağımızı sansa da biz eylemi tüm ülkeye yaydık. Evlatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin her yanındayız

Diyarbakır’da HDP önündeki oturma eyleminin ilk gününden beri annelerle birlikte kaçırılan oğlu Özkan’ın yolunu gözleyen acılı baba Süleyman Aydın da nöbetine Diyarbakır’daki evinde devam ettiğini söyleyerek, “Eylemimize 4 günlük ara verdik ama şu an evlerimizde devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında nöbet tutuyoruz. Hakkari’deyiz, Şırnakta’yız, İstanbul’da’yız her yerdeyiz. HDP’den çocuklarımızı almadan hiç kimse bir yere gitmeyecek. Herkes kararlı. Çocuklarımızı alacağız” dedi.

Evimde yolunu gözlüyorum

4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya için oturma eylemi yapan Yasin Kaya, şu anda Ağrı’daki evinde eylemine devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Virüsten dolayı evime geldim. Şu anda evimde kaçırılan kızım Çiğdem’in yolunu gözlüyorum. Salgın tehlikesi geçtiği anda eylem yerimize yani HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önüne gideceğiz. Çocuklarımızı isteyeceğiz. Ben kızımı almadan eylemi bırakmayacağım. Evimde de devam ederim, HDP önüne de giderim ama asla kızımı onlara bırakmayacağım.”