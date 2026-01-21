Evlat acısını hayra dönüştürdü! Şehit babası oğlunun ismini taşıyan okulu baştan aşağı yeniliyor!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024’te şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın babası Hasan Alan, oğlunun adının yaşatılması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 yılında eğitim öğretime başlayan Ataşehir Anadolu Lisesi’nin isminin Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesine karar verildi. Sevinçli haberi alan baba Hasan Alan, hemen okul müdürü ile görüşerek, okuldaki eksikliklerin kendisi tarafından karşılanacağını belirtti. Okulların ara tatile girmesini fırsat bilen baba Alan, ekibiyle birlikte okula gelerek gerekli tadilat ve boya işlemlerini başlattı. Tabelası değiştirilecek olan okulun ara tatil bitmeden eğitim öğretime hazır hale getirileceği belirtildi.

"Rabbim herkese şehit babalığı mertebesini nasip etmez"

Hasan Alan, "Ataşehir Anadolu Lisesi, bakanlık tarafından Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi oldu. Devletime çok teşekkür ederim. Şehitlerimizin isimleri anıldığında biz gerecekten bir şehit ailesi olarak çok mutlu ve gururlu oluyoruz. Çocuğumun ismi buraya verildiği zaman sanki çocuğum sürekli buradaymış gibi hissediyorum. Rabbim herkese şehit babalığı mertebesini nasip etmez. Ne mutu ki biz Allah’ın sevdiği bir kuluyuz ki bizlere nasip etti. Çocuğumun adı buraya verilir verilmez okula gelerek müdürle görüştüm. Oğlumun ismi burada yaşatılacaksa eksik ne varsa her şeyi ben üstleneceğim dedim. Şu anda da ara tatildeyiz. Öğrencilere de bir sürpriz olacak. Biz de okulun tadilatı ve boyasını yaparak kendilerine teslim edeceğiz. Şu anda okulun bütün boya ve işçiliklerini kendim yapıyorum. Okulumuzun bir mescidi vardı ama bir tane daha kazandıracağız. Şehidimizin adını ve köşesini de okulumuzun girişine yapacağız inşallah. İster istemez insan mutlu ve gururlu oluyor. Oğlumun ismi tabelaya yazıldığı zaman çok daha başka olacak. Allah’ın izniyle 8 gün içerisinde burayı tamamlayarak teslim edeceğiz. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Geride kalan gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Benim oğlumun mezarının başına, Kuzey Irak’ta şehit olan askerlerimizin isimlerini gösteren anıt yaptırmak istiyorum. Anıtın manası, Kuzey Irak’ta ne kadar şehidimiz var gelecek nesillerimiz bilsin. Bilinsin ki o bölgede bizim evladımız ve askerimiz şehit verdi. Bunu en kısa zamanda da yapmak istiyorum" dedi.

Okul Müdürü Bünyamin Güneş, "204 öğrenci ve 20 idareciyle birlikte eğitime başladık. Eğitime başlarken misyon olarak öğrencilerimizi milli, manevi ve ahlaki değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek ve aynı zamanda ileride hayatlarını idame edecekleri mesleklerinde akademik eğitimi vermeyi misyon belirlemiştik. Bugün itibarıyla okulumuzun ismi şehit ailemizin talebi ve bizlerin de isteğiyle Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi olarak değişmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.