Evladını kaybeden Gazzeli baba: 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir'

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında evladı şehit olan Filistinli bir baba, çocuğuna Kur'an sözleriyle veda etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği soykırım saldırıları sebebiyle yarım kalan ailelerin onurlu duruşları ve Allah'a olan teslimiyetleri İslam ümmetine örnek olmaya devam ediyor.

Henüz kundakta olan evladının şehadetini tevekkül içinde karşılayan Gazzeli baba, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." sözleriyle oğluna veda etti.

Daily Ummah

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