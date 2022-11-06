Evladını isteyen ailelerin sayısı 323’e yükseldi

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden gelerek 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen çocukları Hikmet için eyleme katılan baba Husret ile anne Gurbet Altun ile nöbetteki aile sayısı da 323’e yükseldi. Anne Gurbet Altun, oğluna geri dönmesi çağrısında bulunurken baba Altun da oğlunun 6 yıl önce çobanlık yaptığı sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

iki dünyada da çeksinler

Yıllardır kızını göremeyen Anne Fatma Karakuş, ise ailelerin artık çocuklarının fotoğrafları ile avunmak istemediğini belirterek “Evlatlarımızı kaçıranlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bizim bu dünyada çektiğimiz acıların mislini onlar her iki dünyada da çeksin” dedi. Oğluna teslim olması çağrısı yapan anne Hatun Yüceyurt da, “Oğlum bu çadır ne sevinçler gördü. Benim sevincim de senin gelmek olacak. Kaçın gelin. O hainlerden size fayda gelmez” diye konuştu.