Evladını göremeyen baba açlık grevinde

Eşleriyle boşandıktan sonra mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyen babaların sayısı katlanarak artıyor. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan ve bu nedenle açlık grevi başlatan mağdur babalardan Ercan Baş, Akit aracılığıyla yetkililere seslenerek, mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

Mağdur babalar çoğalıyor

Acılı baba Baş, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerde anlattı: “Nisan 2012 yılında anlaşmalı olarak boşandık. Oğlum 1.5 yaşında olduğu için velayeti annesine verildi. Annesi, zamanla oğlumu göstermemeye başladı. İki-üç sene almaya çalıştım, olmadı. Daha sonra icrayla aldım, bu kez de çocuk beni tanımadığı için bir gün sonra annesine göndermek zorunda kaldım. Çünkü sürekli ağlıyordu, bana, ‘sen kimsin?’ diyordu. O günden sonra hiçbir şekilde oğlumla görüşemedim... Oğlum şu anda 12 yaşında. Annesi geçen sene, ‘oğlum sende kalmak istiyormuş’ diyerek çocuğu bana temelli göndermek istedi. Ben de avukatımla birlikte giderek çocuğu aldım, evime getirdim. Oğlum 6 ay bende kaldı. Özel okula kaydını yaptırdım. 20 günlük kapanmada annesinin yanına gönderdim. Gidiş o gidiş. Şu an annesiyle bile aynı evde kalmıyor, anneannesinde, annesi Bafra’da.”

Açlık grevim haksız karara

Ercan Baş, şöyle devam ediyor: “Ben de annesi göstermiyor diye velayet davası açtım. Bafra Aile Mahkemesi hâkimi ise ‘çocuğa bakamaz’ dedi. Üstelik annesi bir defasında intihara bile kalkışmış. Buna rağmen hâkim ‘bir şey olmaz’ dedi. ‘Aynı evde kalmıyorlar’ dedim. ‘Önemli değil’ dedi. ‘Özel okula gönderdim’ dedim. ‘ilgilenmiyorum’ dedi. ‘Kadının beyanı esastır, kadın ne derse doğrudur’ dedi. Velayeti annesine vererek, ‘Anne izin verirse görebilirsin, ben karışamam’ dedi. Ben de ayın 28’inde açlık grevine başladım. Yolda yürürken baygınlık geçirdim. Ben açlık grevimi haksız verilen kararlar nedeniyle yapıyorum. Oğlumu görene kadar da devam edeceğim. Oğluma hasret bir şekilde yaşamak istemiyorum. 12 yaşındaki oğlumu sadece 7 ay görebildim. Bir çocuk annesiyle aynı evde kalmıyorsa bırakın bari babasıyla aynı evde yaşasın.”

6 ay gasilhanede kaldım

Beyanı esas alan kararlar nedeniyle boşanma aşamasında da mağdur edildiğini hatırlatan Ercan Baş, sözlerini şöyle tamamladı: “Boşanmadan birkaç gün önce evden uzaklaştırma aldım. Bu yüzden, gidecek yerim olmadığı için Bursa’da gasilhanede kaldım. Ölüleri yıkadıkları teneşirlerin üzerinde yatıp kalkıyordum. 6 ay boyuca cenazelerle koyun koyuna yattığım zamanlar oldu. Çöpten topladığım ekmekleri yedim. Ne devlet baktı, ne hâkim ne de bir başkası baktı.”